Revelan inquietantes audios emitidos desde el submarino Titán antes de la implosión catastrófica

El submarino Titán, que pertenecía a la empresa OceanGate y que se hundió en el océano Atlántico, volvió a ser noticia por cuenta de los audios que fueron revelados por la Fuerza Aérea Canadiense y la Guardia Costera de Estados Unidos.



Ese registro sonoro, que hace parte del documental The Titan sub disaster: minute by minute, da cuenta de los angustiosos momentos que vivieron los cinco tripulantes del sumergible antes de que se registrara la implosión que acabó con la vida de todos.

En la grabación se pueden escuchar varios golpes que eran emitidos desde el interior del submarino, cada uno con intervalos de 30 minutos aproximadamente.

Una de las hipótesis que tiene más fuerza a la hora de explicar estos golpes es que se trató de un intento de comunicación por parte de los tripulantes del submarino Titán, mismos que se estarían asfixiando en el interior del aparato.

Cabe recordar que el 24 de agosto de 2023 se perdió el rastro del submarino Titán, mismo que se encontraba en una expedición en los restos del Titanic.

El 28 de junio del mismo año, se conoció que expertos encontraron “presuntos restos humanos” entre los fragmentos recuperados del sumergible.

Estos restos y los de la nave fueron analizados, algo que aportó "elementos cruciales para entender la causa de esta tragedia", declaró en aquel momento el capitán Jason Neubauer, a la cabeza de la investigación de los guardacostas.