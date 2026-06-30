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Temblor de 6,1 se registró en México este martes 30 de junio: reportan al menos 10 réplicas

El Servicio Sismológico Nacional, explicó que este tipo de movimientos son parte del comportamiento habitual de un evento sísmico de magnitud considerable.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Temblor de 6,1 se registró en México este martes 30 de junio: reportan al menos 10 réplicas
Reportan al menos 10 réplicas -
Servicio Sismológico Nacional

Un temblor de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio de 2026 en el Golfo de California, frente a las costas de Sinaloa. Horas después del movimiento telúrico, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que ya se habían contabilizado 10 réplicas, la más fuerte de magnitud 4,9.

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De acuerdo con el reporte especial emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el terremoto ocurrió a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en el estado de Sinaloa.

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El organismo precisó que el evento sísmico se localizó en las coordenadas 24.71° de latitud norte y 109.13° de longitud oeste, con una profundidad de 5 kilómetros.

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