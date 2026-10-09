Terremoto en Panamá hoy: EN VIVO, últimas noticias del fuerte temblor de 7,7; alerta de trunami

Un fuerte terremoto en Panamá de magnitud 7,7 se registró este viernes 9 de octubre, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió sobre las 12:56 p. m. hora local y tuvo su epicentro cerca de Tonosí y Pitaloza Arriba, en el sur del país. El terremoto en Panamá fue percibido en diversas regiones panameñas e incluso en zonas del Caribe colombiano, lo que llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia y monitoreo para evaluar posibles afectaciones.



Tras el terremoto en Panamá, varias edificaciones fueron evacuadas de manera preventiva en Ciudad de Panamá, mientras en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran daños en algunas estructuras y momentos de tensión entre los ciudadanos. Asimismo, organismos de gestión del riesgo reportaron múltiples réplicas en las horas posteriores al evento, algunas de ellas superiores a magnitud 6,0. Las autoridades mantienen la verificación de daños materiales y posibles víctimas, mientras continúan las actualizaciones oficiales sobre las consecuencias del terremoto en Panamá registrado este 9 de octubre.