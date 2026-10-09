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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte temblor en Panamá de magnitud 8: reportaron que se sintió en Cartagena

Fuerte temblor en Panamá de magnitud 8: reportaron que se sintió en Cartagena

El reporte indica que fue sentido de manera fuerte en varias zonas de Centro América, Colombia. Autoridades de gestión de riesgo de Panamá evalúan la situación.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Temblor en Panamá.
Temblor en Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor a las 12:56 de la tarde de este viernes 9 de octubre del 2026. Preliminarmente, el sismo fue de magnitud de 8, con epicentro en la zona de Pitaloza Arriba.

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Algunos ciudadanos en Colombia reportaron que sintieron el movimiento en Cartagena y otros lugares del Caribe colombiano. Las autoridades en Panamá ya realizan barridos en sectores aledaños para conocer el alcance del temblor. Los datos del SGC indican que el temblor fue de profundidad de 33 kilómetros.

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Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que se evalúa una amenaza de tsunami. En videos compartidos en redes sociales por ciudadanos de Panamá se ve a las personas evacuando de casas y edificios mientras ocurre el fuerte temblor. El Centro Nacional de Alertas de Tsunami de EE. UU., además, informó que este sismo "tiene el potencial de generar tsunamis destructivos en la región de origen".

Colombia evalúa la posible amenaza de tsunami

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó que, através de la Dimar, se está evaluando la posible amenaza de tsunami en la costa Pacífica del país. También indicó que la zona en Panamá bajo vigilancia es la de las Las Tablas, en Panmá. "Esté atento a los próximos mensajes y a las recomendaciones de las autoridades", indicaron desde la UNGRD.

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No obstante, minutos después, la misma entidad manifestó que no existe amenaza de tsunami en la costa Pacífica de Colombia. Sin embargo, se seguirá monitoreando la situación por las posibles réplicas del temblor en Panamá.

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