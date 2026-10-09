Videos del momento exacto del temblor de magnitud 7.6 que sacudió a Panamá este 9 de octubre

Panamá vivió en la tarde de este 9 de octubre un fuerte temblor de magnitud 7.6 que tuvo como epicentro a Pitaloza Arriba, un corregimiento del distrito de Los Pozos, ubicado en la provincia de Herrera. Este punto queda bastante cerca del oceáno Pacífico. La rpofundidad fue de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Muchas personas evacuaron los edificios como medida preventiva por la emergencia. Entre tanto, los testigos de la emergencia grabaron cómo vivieron los momentos de pánico. Si bien hubo una alerta inicial por posible tsunami en el territorio de Colombia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre descartó la amenaza.



Lo más posible es que haya réplicas. A la 1:22 p. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor de 5.5 de magnitud, profundidad menor a 30 kilómetros y con epicentro en Bajo Corral. Con corte a la 1:30 p. m., no hay videos o reportes de estructuras colapsadas, pero si de cómo se vivió el fuerte movimiento en el istmo de Latinoamérica. Muchas personas fueron vistas evacuando de forma organizada, como otras acelerando el paso para poder salir rápidamente de la infraestructura. Las autoridades oficiales de Panamá de momento no se han pronunciado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió en sus redes sociales que se evite usar el terremoto para generar "alarmas y desorden". El mandatario solicita a su ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos correspondientes para que informen sobre lo ocurrido, al mismo tiempo que hizo un llamado a la calma.

Uno de los videos que más han circulado hasta ahora es el de la transmisión de Telemetro Reporta, donde la presentadora interrumpió la emisión para dar la noticia de última hora. En el estudio se podía sentir el movimiento telúrico, tal como lo evidenciaron las cámaras dispuestas allí. La periodista dio paso a imágenes que mostraron los cimbronazos que se sintieron en Ciudad de Panamá.

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Reportes ciudadanos en Colombia dan cuenta que el temblor llegó a sentirse incluso en ciudades como Cartagena y Medellín. Mientras tanto continúa el barrido por parte de las autoridades panameñas en su territorio para verificar posibles daños ocasionados, tanto materiales como humanos. Desde ya, medios nacionales de Panamá indican que si hay daños en la infraestructura de edificaciones, como desprendimiento de ladrillos en fachadas que cayeron sobre vehículos que había en la zona.



Videos del temblor en Panamá

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍



Fuente: USGS.

Video: Deportes RPC. pic.twitter.com/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

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#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias pic.twitter.com/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

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LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. pic.twitter.com/7mEF3AJ65b — Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026

Footage from Panama shows the situation following the 7.6 magnitude earthquake. At the time of writing, contrary to prior reports, significant damage does not appear to have occurred. pic.twitter.com/rsERmsiMI5 — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2026

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NOTICIA EN DESARROLLO