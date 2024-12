Tragedia en Corea del Sur: reporte confirma 176 muertos tras accidente aéreo en aeropuerto de Muan

Las autoridades elevaron a 176 la cifra oficial de muertos, después de que este domingo un avión comercial se saliera de la pista y chocara contra un vallado tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan (suroreste), aunque se cree que otras tres personas que viajaban a bordo también habrían fallecido.

El servicio de bomberos ha cifrado en 176 los fallecidos confirmados, mientras que tres personas permanecen desparecidas y dos han sido rescatadas, ambas de la tripulación y que se encontraban en la parte trasera de la nave, un Boeing 737-800.

El accidente se produjo alrededor de las 9:03 (00:07 GMT), cuando el vuelo 7C2216 de Jeju Air, que había partido horas antes del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok (Tailandia), trataba de aterrizar en el aeropuerto de Muan y chocó contra el vallado tras salirse de pista.

Las autoridades han confirmado que viajaban en el mismo un total de 181 personas, incluidos 6 miembros de la tripulación, 173 pasajeros coreanos y 2 pasajeros tailandeses. Se ha identificado ya a 22 de las víctimas.

La torre de control de Muan emitió una alerta por colisión aviaria para el avión a las 8.57 hora local (23.57 GMT del sábado), mientras que el capitán de la aeronave, un Boeing 737-800, emitió la señal de "mayday" o socorro un minuto después, según el Ministerio de Transporte surcoreano.



South Korean broadcaster MBC News has released footage of the Jeju Air Flight 2216 crash. The footage reveals that none of the aircraft’s landing gear was deployed at the time of impact: https://t.co/41fmWgZ1NY pic.twitter.com/3xRYPshKjH

— GMI (@Global_Mil_Info) December 29, 2024