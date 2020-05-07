Municipio de Guadalupe

En vivo
  • Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander
    Guías y turistas lo intentaron sacar, pero no fue posible y minutos después fue extraído sin signos vitales -
    Fotos: Redes sociales
    COLOMBIA

    Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander

    Yeiner Alexander Ochoa Vesga se encontraba de paseo en este sitio turístico y, al parecer, realizó una acción que no estaba permitida. Alcaldía de Guadalupe indicó de qué se trató.

  • Feminicidio en Guadalupe, Huila: mujer fue atacada a bala por su expareja
    COLOMBIA

    Feminicidio en Huila: madre de cinco hijos fue atacada a bala por su expareja en Guadalupe

    La víctima de este feminicidio había dado por terminada una relación sentimental apenas tres días atrás. El crimen ocurrió en plena calle y fue captado en un desgarrador video.

  • Preocupantes aglomeraciones en fiestas Barbosa y Guadalupe, en Santander
    COLOMBIA

    ¿COVID-fiestas? Preocupantes aglomeraciones en eventos en Santander

    En los municipios de Barbosa y Guadalupe se registraron multitudinarias reuniones en las que no había ni distanciamiento ni tapabocas.

  • NIÑO-PISCINA.jpg
    COLOMBIA

    Paseo terminó en tragedia: niño de cuatro años murió tras caer accidentalmente a una piscina

    El menor se golpeó fuertemente en la cabeza. Autoridades sellaron el balneario por no tener la documentación necesaria.

