Noticias Caracol Municipio de Guadalupe
Municipio de Guadalupe
Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander
Yeiner Alexander Ochoa Vesga se encontraba de paseo en este sitio turístico y, al parecer, realizó una acción que no estaba permitida. Alcaldía de Guadalupe indicó de qué se trató.
Feminicidio en Huila: madre de cinco hijos fue atacada a bala por su expareja en Guadalupe
La víctima de este feminicidio había dado por terminada una relación sentimental apenas tres días atrás. El crimen ocurrió en plena calle y fue captado en un desgarrador video.
¿COVID-fiestas? Preocupantes aglomeraciones en eventos en Santander
En los municipios de Barbosa y Guadalupe se registraron multitudinarias reuniones en las que no había ni distanciamiento ni tapabocas.
Paseo terminó en tragedia: niño de cuatro años murió tras caer accidentalmente a una piscina
El menor se golpeó fuertemente en la cabeza. Autoridades sellaron el balneario por no tener la documentación necesaria.