Por pesadas bromas, Laura Tobón lloró en La vuelta al mundo en 80 risas

Para el Día de los Inocentes en el programa de humor de La vuelta al mundo en 80 risas los humoristas también quisieron hacerle unas pequeñas bromas a sus compañeras. Sin embargo, la que la pasó peor con estas ocurrencias fue la presentadora Laura Tobón, quien terminó llorando en dos ocasiones por las jugadas que le hicieron.



Las bromas a Laura Tobón

En primera medida, Boyacomán pactó con el director del programa para realizar una llamada en la que decía que el trabajo de Laura Tobón no estaba funcionando. La presentadora quedó bastante sorprendida al escuchar las palabras del jefe y le afectaron tanto que empezó a llorar.

"Vamos a hacerle una broma, nuestro jefecito Juan Ignacio, por orden mía, porque así son los poderes allá, la va a llamar y va a decir que está haciendo un trabajo pésimo. Esperamos que se ponga brava, pero vamos a ver cómo reacciona Laura a esta broma del día de los inocentes", expresó Boyacomán.

Efectivamente, cuando Laura Tobón se subió al carro con todo el equipo, el jefe le hizo una llamada a alguien del equipo, quien estaba en altavoz. "Necesito un favorcito. Pilas con el trabajo de Laura porque está muy ... ya vi las notas que me enviaron y no están chéveres. Boyaco está cumpliendo con lo suyo, pero los textos de Laura, no, muy improvisados, le falta bastante".



La presentadora quedó bastante sorprendida al escuchar las palabras de su jefe. Aunque su compañera de la producción intentaba explicar al jefe que todos se estaban esforzando mucho en el trabajo, para que fuera entretenido e informativo.



Intentaron darle ánimo a Tobón, pero ella empezó a llorar. En ese momento ninguno del equipo pudo aguantar ver las lágrimas de la presentadora e inmediatamente le revelaron que se trataba de una broma.

Justo ahí el jefe llamó a Laura Tobón y le dijo: "Me parece el colmo que te hayas trabado esa broma de el día de los inocentes. Me parece el colmo". Tobón, entre lágrimas, dijo que "yo soy tan boba que yo caigo en todo".

En el programa, la presentadora expresó que se sintió muy mal al escuchar las palabras del jefe. "Estando tan lejos, haciendo semejante esfuerzo, levantándonos temprano, con jet-lag, comiendo hasta alacrán. Dije, 'no puede ser, yo estoy haciendo mi trabajo, he hecho lo que quieren, ¿qué es lo que pasa? Así he hecho el programa desde siempre, entiendo el formato'".

Pero eso no fue todo, en otro momento del viaje hicieron creer a la presentadora que olía tan mal que ninguno quería acercársele, algo que también le sacó algunas lágrimas. En las grabaciones se puede ver que en varios momentos Boyacomán le dice a la presentadora que olía extraño y ella empezó a preguntarle a todos, quienes confirmaban la situación.

Fue tan convincente lo que le decían a Tobón, que la presentadora les decía que estaba desesperada por darse un baño, buscaba perfume, masticaba chicles y ella misma creyó que de verdad olía mal. "Me quiero bañar y qué pena con el grupo si estoy oliendo mal. Yo los entiendo", les dijo Tobón a todos bastante preocupada, en ese momento le revelaron que era una broma.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL