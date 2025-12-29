En vivo
COLOMBIA  / Temblor sacudió a Colombia en la noche de este 29 de diciembre: epicentro y magnitud

Temblor sacudió a Colombia en la noche de este 29 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer un nuevo reporte sobre el más reciente temblor registrado en el país. Estas fueron las características del movimiento telúrico.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de dic, 2025
Sismo de magnitud 3,2 se registró en Chipatá, Santander, la noche de este lunes
Un sismo se registró la noche de este lunes 29 de diciembre en el departamento de Santander. -
SGC

