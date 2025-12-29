En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Nuevos detalles de caso de Zulma Guzmán y niñas fallecidas por talio: esto se sabe

Nuevos detalles de caso de Zulma Guzmán y niñas fallecidas por talio: esto se sabe

La Fiscalía le asignó un abogado a Zulma Guzmán mientras avanza su extradición. Nuevos hallazgos vincularían el envenenamiento de las menores con un presunto ataque previo a la madre de una de ellas.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 29 de dic, 2025
