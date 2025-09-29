Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander

El domingo 28 de septiembre ocurrió una tragedia en el balneario Las Gachas, municipio de Guadalupe, en Santander. Un turista de 27 años falleció ahogado en uno de los pozos del sitio luego de quedar atrapado en una de las cavidades naturales del lugar. La víctima fue identificada como Yeiner Alexander Ochoa Vesga.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Guadalupe informó detalles sobre lo sucedido y dijo que la víctima ingresó a un sitio no permitido: “Con profunda tristeza, recibimos la noticia del suceso ocurrido en un atractivo de nuestro municipio. En la tarde de este domingo 28 de septiembre, un joven visitante perdió la vida por inmersión al ingresar a un sitio no apto para las prácticas de esparcimiento en fuentes hídricas”.

Agregó la Alcaldía que desde el momento en que se reportó la emergencia, funcionarios de la Alcaldía Municipal acudieron de manera inmediata al lugar de los hechos, liderando las labores de atención y rescate en coordinación con la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, el equipo médico y paramédico de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, y posteriormente con el apoyo del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Oiba. Cabe destacar, dijo la Alcaldía de Guadalupe, la valiosa colaboración de varios ciudadanos que, presentes en el sitio, quienes se sumaron a las acciones de respuesta junto a las autoridades, demostrando solidaridad y compromiso en el manejo de la situación.



"Insistimos en seguir recomendaciones de guías": Alcaldía sobre muerto en Las Gachas

“Desde la Alcaldía de Guadalupe expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento lleno de dolor, extendiendo nuestro apoyo institucional ante esta lamentable pérdida. Reiteramos a todos los visitantes y residentes que se encuentran en un atractivo turístico que sigan las recomendaciones impartidas sobre seguridad para evitar hechos como los aquí relatados. Así mismo, insistimos en seguir las recomendaciones dadas por guías locales e instructores autorizados”, puntualizó.



Por último, informó la Alcaldía de Guadalupe que la Policía Judicial y la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar donde murió el ciudadano Yeiner Alexander para llevar a cabo las diligencias de inspección e iniciar la investigación correspondiente.

En medio de la emergencia, algunos de los turistas y los guías intentaron ayudar a sacar al hombre, pero no fue posible. Minutos después, fue sacado y ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con el medio Vanguardia, Yeiner era oriundo del municipio de Piedecuesta y trabajaba en diseño arquitectónico.

