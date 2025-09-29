En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander

Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander

Yeiner Alexander Ochoa Vesga se encontraba de paseo en este sitio turístico y, al parecer, realizó una acción que no estaba permitida. Alcaldía de Guadalupe indicó de qué se trató.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Principal hipótesis sobre hombre que murió ahogado en un pozo de la quebrada Las Gachas, Santander
Guías y turistas lo intentaron sacar, pero no fue posible y minutos después fue extraído sin signos vitales -
Fotos: Redes sociales

