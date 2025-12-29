Así quedó el salario mínimo para 2026 en Colombia: presidente Petro decretó un aumento del 23,7%

El presidente Gustavo Petro dio a conocer oficialmente de cuánto será el incremento del salario mínimo para 2026. El mandatario, durante su alocución presidencial, informó este lunes 29 de diciembre que para el próximo año los trabajadores que devengan el pago mínimo a nivel nacional tendrán un aumento del 23,7% en sus ingresos. Ese aumento, que Petro llamó "salario mínimo vital", entrará en vigencia a partir del jueves 1º. de enero. Este es el tercer aumento del salario mínimo que el presidente Petro fija por decreto desde el inicio de su mandato, tras la falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios en la mesa de concertación que inició el pasado 1º. de diciembre.

Así las cosas, con el 23,7% el salario mínimo para 2026 será de 2.000.000 pesos, incluido el subsidio de transporte. El salario base será entonces de 1.746.882 y el auxilio de transporte, de 253.118 pesos.

La cifra, como se esperaba según las declaraciones que dieron algunos ministros del Gobierno, es de dos dígitos, un valor opuesto y muy superior al que proponían los empresarios del país que le apuntaban a un incremento inferior que pudiera ajustarse a los números económicos con los que cerrará el 2025 (entre el 7 y el 8 por ciento aproximadamente).



Minutos antes del anuncio, el presidente escribió en su cuenta de X que se adelantaba a las críticas del aumento y afirmó que "toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja (sic)". También aseguró que su Gobierno "no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad (sic)".



El pasado 23 de diciembre, en otra alocución, el presidente Petro había adelantado que Colombia tendría un salario mínimo vital. Se trata de una figura con la cual el Gobierno, basándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca no solo un beneficio económico para los trabajadores sino que el aumento dignifice a sus familias, es decir que todos tengan garanías de acceso pleno a la canasta familiar, a la educación, la salud y la recreación.

Sin acuerdo en la mesa de negociación, el presidente Petro puede anunciar por decreto el aumento del mínimo para 2026, conforme a la Ley 278 de 1996, que señala que al no haber acuerdo sobre la mesa el jefe de Estado tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento vía este mecanismo.

¿Si gana más del salario mínimo en Colombia también deben aumentarle el sueldo con incremento de 2026?

De acuerdo con la legislación colombiana, la respuesta es clara: los empleadores no están obligados legalmente a incrementar el sueldo de los empleados que perciben más del salario mínimo, ya que dicha exigencia solo aplica para quienes ganan el monto básico legal. No obstante, existe una salvedad importante que debe considerarse en este contexto.

Esta excepción ocurre cuando el nuevo ajuste del salario mínimo sobrepasa lo que el trabajador ganaba anteriormente. Por ejemplo, si en 2025 su sueldo neto (sin auxilio de transporte) es de $1.600.000 (cifra por encima del mínimo de ese año), pero el salario mínimo para 2026 se fija en $1.700.000, la empresa tiene el deber legal de nivelar su remuneración para que no quede por debajo del límite reglamentario.

En contraste, si sus ingresos actuales son de $2.000.000 y el salario mínimo para el próximo año se establece en un valor inferior a esa suma, su jefe no tiene la obligación jurídica de otorgarle un aumento. Sin embargo, a pesar de no ser un mandato legal, muchas organizaciones optan por aplicar incrementos voluntarios para los salarios superiores al mínimo. En Colombia, es habitual que las compañías tomen como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cierre de año para ajustar los sueldos. Esta práctica busca compensar el impacto de la inflación, permitiendo que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga estable y su salario real no sufra una pérdida de valor significativa.

