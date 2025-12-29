En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Así quedó el salario mínimo para 2026 en Colombia: presidente Petro decretó un aumento del 23,7%

Así quedó el salario mínimo para 2026 en Colombia: presidente Petro decretó un aumento del 23,7%

El presidente Gustavo Petro dio a conocer de cuánto será el incremento del salario mínimo para el año 2026. Con el aumento, quedará en 2.000.000 de pesos, incluido subsidio de transporte.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad