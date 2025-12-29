Salario mínimo 2026 en Colombia: esto dice el decreto con el que se fijó el aumento del 23,7%

El Gobierno nacional anunció este lunes 29 de diciembre un aumento del 23,7% del "salario mínimo vital", que fue fijado para 2026 en 2.000.000 de pesos, incluido el subsidio de transporte, según afirmó el presidente Gustavo Petro. "Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 23,7%", a lo que se suman cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo redondeó las cifras y señaló que "el salario mínimo para 2026" será de 1.750.905 pesos, que será el sueldo base, y el subsidio de 249.095 pesos, los que dan exactos dos millones de pesos. Cabe anotar que en Colombia no todos los trabajadores reciben subsidio de transporte.

Según Petro, "el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias". "Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad", manifestó el presidente, quien reconoció que "habrá una presión sobre los precios", pero señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, "la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza".



El aumento del 23,7% del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos. "De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas", subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica 'Rerum Novarum', promulgada en 1891 por el papa León XIII.



Esto dice el decreto del salario mínimo

Se trata del decreto número 1469 de 2025 por "el cual se fija el salario mínimo mensual legal". El documento oficial señala que el "Salario Mínimo Legal Mensual vigente para el año 2026 (...) a partir del primero 1°. de enero de 2026 como Salario Mínimo Legal Mensual" será de "la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905)".



Y que, "como medida orientada a cerrar de manera sustancial la brecha de suficiencia material identificada, el Gobierno Nacional determinó un incremento del veintitrés por ciento (23%) sobre el salario mínimo legal mensual vigente para 2025, equivalente a un aumento nominal de trescientos veintisiete mil cuatrocientos cinco pesos ($327.405), fijando el salario mínimo legal mensual para el año 2026 en la suma de un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905), en armonía con el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, la sostenibilidad macroeconómica, la generación de empleo y los fines del Estado social de derecho".

Consulte aquí el decreto completo:

