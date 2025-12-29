En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Salario mínimo 2026 en Colombia: esto dice el decreto con el que se fijó el aumento del 23,7%

El aumento del 23,7% del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 29 de dic, 2025
Salario mínimo 2026
Salario mínimo 2026
