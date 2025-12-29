Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 29 de diciembre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 29 de diciembre de 2025, la Lotería del Tolima llevó a cabo una nueva edición de su sorteo tradicional, con un premio mayor de $3.000 millones de pesos. La transmisión comenzó a las 10:30 p. m., como es habitual, y se desarrolló simultáneamente con otros juegos de azar nacionales, incluyendo la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.

Según la entidad, el total de premios repartidos superó los $9.600 millones, cifra que abarca los premios principales, bonos especiales y distintos incentivos contemplados en el plan oficial de la lotería. Los ganadores pueden ser quienes compren el billete completo o sus fracciones, ya sea en los puntos de venta autorizados o mediante las plataformas digitales, que permiten participar desde cualquier lugar del país.

Este sorteo reafirma la tradición de la Lotería del Tolima y su compromiso por ofrecer grandes premios y oportunidades de juego accesibles a nivel nacional.



Resultados Lotería del Tolima último sorteo, 29 de diciembre de 2025

El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima del lunes 29 de diciembre de 2025, fue el (...) de la serie (...), correspondiente al premio mayor de $3.000 millones. Los resultados fueron verificados por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.



De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio mayor: $3.000.000.000

"El carro de mis sueños": $150.000.000

"La casa de mis sueños": $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y la última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

Cómo adquirir billetes de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima ofrece a sus participantes dos formas de obtener billetes: de manera presencial o por internet.



Compra presencial

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, así como en distribuidores locales ubicados en distintas ciudades y municipios del país.



Compra en línea

Para quienes prefieren la modalidad digital, los billetes están disponibles a través del sitio oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso es sencillo:



Crear cuenta: Registrar los datos personales requeridos, como nombre completo, documento de identidad, edad y correo electrónico.

Registrar los datos personales requeridos, como nombre completo, documento de identidad, edad y correo electrónico. Elegir el juego: Seleccionar la opción correspondiente a la Lotería del Tolima.

Seleccionar la opción correspondiente a la Lotería del Tolima. Seleccionar números: Escoger los números de manera manual o dejar que el sistema los asigne automáticamente.

Escoger los números de manera manual o dejar que el sistema los asigne automáticamente. Definir fracciones: Indicar la cantidad de fracciones del billete que se desea comprar.

Indicar la cantidad de fracciones del billete que se desea comprar. Realizar el pago: Completar la transacción usando PSE u otros métodos electrónicos disponibles.

Completar la transacción usando PSE u otros métodos electrónicos disponibles. Guardar comprobante: Conservar el recibo digital que respalda la compra y sirve como comprobante legal en caso de resultar ganador.

Esta doble modalidad busca ofrecer comodidad y accesibilidad a todos los jugadores, adaptándose tanto a quienes prefieren el formato tradicional como a quienes optan por la comodidad de la opción digital.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Tolima?

Los procedimientos para reclamar premios de la Lotería del Tolima varían según el valor obtenido:



Premios menores a $5.000.000: Se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados, como loterías locales o establecimientos certificados, presentando el billete en buen estado.

Se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados, como loterías locales o establecimientos certificados, presentando el billete en buen estado. Premios superiores a $5.000.000: Es necesario acudir personalmente a la sede principal de la Lotería del Tolima, ubicada en Ibagué, carrera 2 con calle 11. Allí se debe presentar documento de identidad original y el Registro Único Tributario (RUT), requisito obligatorio para cumplir con las disposiciones fiscales de la DIAN.

La entidad recomienda verificar los resultados exclusivamente a través de sus canales oficiales, como su página web, redes sociales verificadas o transmisiones autorizadas, con el fin de evitar fraudes o información falsa que pueda circular por medios no oficiales.



Con más de 60 años de funcionamiento continuo, la Lotería del Tolima destina gran parte de sus recursos al sector salud del departamento, combinando la diversión del juego con el apoyo a programas sociales. Cada sorteo semanal no solo entrega premios, sino que también contribuye al financiamiento de estas iniciativas.

El próximo sorteo está programado para el lunes 5 de enero de 2025, a las 10:30 p.m., siguiendo la tradición de los lunes nocturnos. Los interesados ya pueden adquirir sus billetes y fracciones tanto en los puntos de venta físicos como a través de las plataformas digitales disponibles.

