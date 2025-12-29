Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 29 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
La noche del lunes 29 de diciembre de 2025, la Lotería del Tolima llevó a cabo una nueva edición de su sorteo tradicional, con un premio mayor de $3.000 millones de pesos. La transmisión comenzó a las 10:30 p. m., como es habitual, y se desarrolló simultáneamente con otros juegos de azar nacionales, incluyendo la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.
Según la entidad, el total de premios repartidos superó los $9.600 millones, cifra que abarca los premios principales, bonos especiales y distintos incentivos contemplados en el plan oficial de la lotería. Los ganadores pueden ser quienes compren el billete completo o sus fracciones, ya sea en los puntos de venta autorizados o mediante las plataformas digitales, que permiten participar desde cualquier lugar del país.
Este sorteo reafirma la tradición de la Lotería del Tolima y su compromiso por ofrecer grandes premios y oportunidades de juego accesibles a nivel nacional.
El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima del lunes 29 de diciembre de 2025, fue el (...) de la serie (...), correspondiente al premio mayor de $3.000 millones. Los resultados fueron verificados por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.
De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.
La Lotería del Tolima ofrece a sus participantes dos formas de obtener billetes: de manera presencial o por internet.
Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, así como en distribuidores locales ubicados en distintas ciudades y municipios del país.
Para quienes prefieren la modalidad digital, los billetes están disponibles a través del sitio oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso es sencillo:
Esta doble modalidad busca ofrecer comodidad y accesibilidad a todos los jugadores, adaptándose tanto a quienes prefieren el formato tradicional como a quienes optan por la comodidad de la opción digital.
Los procedimientos para reclamar premios de la Lotería del Tolima varían según el valor obtenido:
La entidad recomienda verificar los resultados exclusivamente a través de sus canales oficiales, como su página web, redes sociales verificadas o transmisiones autorizadas, con el fin de evitar fraudes o información falsa que pueda circular por medios no oficiales.
Con más de 60 años de funcionamiento continuo, la Lotería del Tolima destina gran parte de sus recursos al sector salud del departamento, combinando la diversión del juego con el apoyo a programas sociales. Cada sorteo semanal no solo entrega premios, sino que también contribuye al financiamiento de estas iniciativas.
El próximo sorteo está programado para el lunes 5 de enero de 2025, a las 10:30 p.m., siguiendo la tradición de los lunes nocturnos. Los interesados ya pueden adquirir sus billetes y fracciones tanto en los puntos de venta físicos como a través de las plataformas digitales disponibles.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co