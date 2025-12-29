En vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Venados de Pablo Escobar en Colombia: ¿cuál es el peligro oculto que está generando alerta?

Venados de Pablo Escobar en Colombia: ¿cuál es el peligro oculto que está generando alerta?

Además de los hipopótamos traídos por el extinto capo del narcotráfico, una especie de venados originaria de Asia se reproduce silenciosamente en el Magdalena Medio. Pese a su parecido el famoso y tierno Bambi de Disney, no son tan inofensivos.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 29 de dic, 2025
Narcovenados

