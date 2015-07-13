Noticias Caracol Municipio de San Pablo
Municipio de San Pablo
Masacre en Bolívar deja cinco mineros muertos, según Indepaz: Eln estaría tras crimen en San Pablo
En la zona hay disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señaló Indepaz al informar sobre la masacre número 68 en lo que va de 2025.
La tragedia del teniente Jorge Humberto Muñoz: murió luego de enfrentamiento con ELN en Bolívar
Otros tres policías resultaron heridos y siete guerrilleros del ELN fueron abatidos en medio de combates registrados en San Pablo, sur de Bolívar.
Hallan sin vida a voluntario de la Defensa Civil que atendía una emergencia en Nariño
Javier Orlando Cerón Meneses, voluntario de la Defensa Civil, fue arrastrado por la corriente de un río en el municipio de San Pablo mientras atendía un llamado de auxilio relacionado con fuertes lluvias.
Emergencias causadas por lluvias mantienen en vilo a habitantes de 5 municipios de Nariño
Servicios de acueducto y energía suspendidos, puentes colapsados y casas destruidas son algunos de los estragos provocados por las lluvias. Un voluntario de Defensa Civil fue arrastrado por un río.
Voluntario de la Defensa Civil desapareció tras ser arrastrado por río en San Pablo, Nariño
Según Gestión del Riesgo de Desastres en Nariño, el voluntario de la Defensa Civil estaba atendiendo una emergencia por lluvias durante la madrugada de este domingo.
No aparece Gabriela Muñoz, niña de 8 años arrastrada por inundación en San Pablo, Nariño
Iba en un carro con su familia cuando se desbordó una quebrada. Más de 100 personas trabajan en su búsqueda desde hace tres días.
Emergencia en San Pablo, Nariño, por lluvias: una quebrada se desbordó y arrasó con todo a su paso
El agua no solo ingresó a varias viviendas, sino que se llevó motos y carros. Además, se reporta la desaparición de una menor.
Combates en el sur de Bolívar dejan 4 policías heridos y 3 guerrilleros muertos
Guerrilleros de las FARC atacaron a erradicadores manuales en zona rural de San Pablo. Oportuna acción de Antinarcóticos frustró la emboscada.