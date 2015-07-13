En vivo
Noticias Caracol  / Municipio de San Pablo

Municipio de San Pablo

  • Mueren cinco mineros por masacre en Bolívar cometida, al parecer, por el Eln
    AFP/Indepaz
    COLOMBIA

    Masacre en Bolívar deja cinco mineros muertos, según Indepaz: Eln estaría tras crimen en San Pablo

    En la zona hay disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señaló Indepaz al informar sobre la masacre número 68 en lo que va de 2025.

  • Teniente Jorge Humberto Muño
    Luto en la Policía Nacional por la muerte del teniente Jorge Humberto Muñoz -
    Foto: Blu Radio
    COLOMBIA

    La tragedia del teniente Jorge Humberto Muñoz: murió luego de enfrentamiento con ELN en Bolívar

    Otros tres policías resultaron heridos y siete guerrilleros del ELN fueron abatidos en medio de combates registrados en San Pablo, sur de Bolívar.

  • Voluntario de la Defensa Civil
    Alcaldía de San Pablo
    COLOMBIA

    Hallan sin vida a voluntario de la Defensa Civil que atendía una emergencia en Nariño

    Javier Orlando Cerón Meneses, voluntario de la Defensa Civil, fue arrastrado por la corriente de un río en el municipio de San Pablo mientras atendía un llamado de auxilio relacionado con fuertes lluvias.

  • Emergencias por lluvias afectan a 5 municipios del norte de Nariño
    Tomada Colprensa
    COLOMBIA

    Emergencias causadas por lluvias mantienen en vilo a habitantes de 5 municipios de Nariño

    Servicios de acueducto y energía suspendidos, puentes colapsados y casas destruidas son algunos de los estragos provocados por las lluvias. Un voluntario de Defensa Civil fue arrastrado por un río.

  • Voluntario de la Defensa Civil desaparecido
    Facebook: Gestión Del Riesgo De Desastres Gobernación de Nariño
    COLOMBIA

    Voluntario de la Defensa Civil desapareció tras ser arrastrado por río en San Pablo, Nariño

    Según Gestión del Riesgo de Desastres en Nariño, el voluntario de la Defensa Civil estaba atendiendo una emergencia por lluvias durante la madrugada de este domingo.

  • Gabriela Muñoz, la niña de 8 años arrastrada por inundación en San Pablo, Nariño
    COLOMBIA

    No aparece Gabriela Muñoz, niña de 8 años arrastrada por inundación en San Pablo, Nariño

    Iba en un carro con su familia cuando se desbordó una quebrada. Más de 100 personas trabajan en su búsqueda desde hace tres días.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Emergencia en San Pablo, Nariño, por lluvias: una quebrada se desbordó y arrasó con todo a su paso

    El agua no solo ingresó a varias viviendas, sino que se llevó motos y carros. Además, se reporta la desaparición de una menor.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Combates en el sur de Bolívar dejan 4 policías heridos y 3 guerrilleros muertos

    Guerrilleros de las FARC atacaron a erradicadores manuales en zona rural de San Pablo. Oportuna acción de Antinarcóticos frustró la emboscada.

