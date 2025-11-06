Masacre en Bolívar deja cinco mineros muertos: Eln estaría detrás del crimen en San Pablo

Cinco mineros fueron las víctimas de una masacre en Bolívar, en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, informó Indepaz a través de sus redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el reporte inicial, presuntos guerrilleros del Eln (Ejército de Liberación Nacional) son los responsables del asesinato de las cinco personas, dos de las cuales no han sido identificadas.



¿Cómo se produjo la masacre en San Pablo?

El organismo indicó que los criminales llegaron a “una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El ataque dejó cinco trabajadores mineros asesinados”.

Tres de las víctimas fatales de la masacre en Bolívar, la número 68 en Colombia en lo que va de 2025, fueron identificadas preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano. Sobre los otros dos fallecidos no se han establecido sus nombres.



Agrega Indepaz que los guerrilleros, además, destruyeron maquinaria amarilla y provocaron el desplazamiento de la comunidad minera en esa zona de Bolívar.



“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT (alerta temprana) 013/25, que incluye al municipio de San Pablo con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo, la AT 034/23 advierte un alto riesgo humanitario en el municipio de San Pablo (Bolívar) por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señalando desplazamientos, amenazas y control social sobre comunidad”, detalla el instituto.

Publicidad

En la zona hay presencia del ELN, Clan del Golfo y otras bandas.

Noticia en desarrollo.