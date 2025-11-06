En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Masacre en Bolívar deja cinco mineros muertos: Eln estaría detrás del crimen en San Pablo

Masacre en Bolívar deja cinco mineros muertos: Eln estaría detrás del crimen en San Pablo

En la zona hay disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señaló Indepaz al informar sobre la masacre número 68 en lo que va de 2025.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Mueren cinco mineros por masacre en Bolívar cometida, al parecer, por el Eln
AFP/Indepaz

