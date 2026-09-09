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Noticias Caracol  / Porte de armas

Porte de armas

Porte de armas en Colombia: ¿qué cambia y qué requisitos se mantienen para solicitar el permiso?
COLOMBIA

¿Qué cambia y qué requisitos se mantienen para solicitar el permiso del porte de armas en Colombia?

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