Familia desaparecida luego de que su avión perdiera contacto entre Florida y Bahamas aparece muerta

Autoridades internacionales han confirmado el hallazgo y recuperación de cuatro cadáveres de una misma familia, quienes desaparecieron luego de que el avión en el que se movilizaban desde las Bahamas a la zona de Miami sufriera un accidente y perdiera comunicación. Tras una ardua labor de búsqueda, las autoridades lograron recuperar sus cuerpos sin vida.



Así ocurrieron los hechos

El accidente involucró al avión PA-34 Piper, con capacidad para cinco personas, el cual despegó desde Great Harbour Cay alrededor de las 11:00 de la mañana del lunes 7 de septiembre. El vuelo tenía como destino Opa-locka, Florida, y en la aeronave se movilizaba el matrimonio de Mario y Lili Lamar y dos de sus nietos, Christian y Sofi Sosa.

Según detalló Silvi Larrieu, sobrina de los esposos, a CNN, su tío Mario Lamar de 80 años, contaba con más de 40 años de experiencia como piloto. La familia se disponía a disfrutar de un vuelo y día compartido.

La Real Policía de las Bahamas detalló en un comunicado que el control de tráfico aéreo reportó que perdió comunicación con el avión, que llevaba la matrícula N212ML,cuando este sobrevolaba a unos 21 kilómetros (13 millas) al oeste de la isla de Andros, la isla más grande de las Bahamas sobre las 2:20 de la tarde, cuando se emitió una alerta por la desaparición de la aeronave.



La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una Alerta de Búsqueda (ALNOT, por sus siglas en inglés) para que las agencias de seguridad pública, pilotos y aeropuertos iniciaran la búsqueda del avión desaparecido y a sus pasajeros. Uno de los primeros reportes de la Policía de las Bahamas indicó que se trataba de “una aeronave podría haberse estrellado en las aguas cercanas a Red Bays”, un asentamiento en el extremo noroeste de la isla de Andros.



Lo que se ha podido establecer es que, en el momento de la desaparición, había fuertes tormentas eléctricas en la zona, aunque todavía no está claro si el clima pudo haber influido.



El hallazgo de los cuerpos

Más allá de las autoridades aéreas, la búsqueda por la familia también involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos. El trabajo conjunto llevó a los familiares del matrimonio y sus nietos a recibir las primeras noticias sobre el hallazgo de uno de los cuerpos sin vida el martes en la mañana. Horas más tarde, el teniente Darius Adams, funcionario de Relaciones Públicas de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, declaró a CNN que se habían recuperado los cuatro cadáveres.

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Por su parte, los familiares de Mario, Lili, Christian y Sofi emitieron un comunicado agradeciendo el apoyo de las autoridades y las personas que se unieron a la búsqueda de sus seres queridos. “Nuestros familiares finalmente localizaron a nuestros seres queridos y tuvieron que subirlos a bordo de sus propias embarcaciones. Ahora estamos en comunicación y colaborando con la Guardia Costera de EE. UU. para traer a nuestros seres queridos a casa de manera segura y digna”.

La Real Fuerza Policial de las Bahamas informó en un comunicado que los cuerpos fueron entregados a la custodia de la policía y transportados a New Providence y que la Fuerza de Defensa Real seguirá enviando buzos para rastrear la zona donde desapareció el avión, “para asegurarnos de brindar algún tipo de cierre y alivio a la familia mediante una investigación completa, y garantizar que sepan que se completó todo lo que debíamos hacer”.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co