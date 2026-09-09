EN VIVO | Apple Event 2026: presentación del iPhone Duo, iPhone 18 Pro y 18 Pro Max; esto costarían

Apple celebra este miércoles 9 de septiembre su tradicional evento de lanzamiento de otoño, una presentación que estará centrada en la nueva generación de iPhone y que podría marcar un cambio importante en la estrategia de la compañía. Los reportes de medios especializados indican que este año llegarían el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple.

A diferencia de años anteriores, Apple no presentaría por ahora un modelo estándar del iPhone 18. Diversos reportes señalan que la compañía habría decidido concentrar el evento de septiembre en dispositivos de gama alta, dejando otros modelos para una fecha posterior.



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Apple programó el evento "Surprise and Shine" para las 10:00 a. m. en California, lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia. La presentación se realizará desde Apple Park, en Cupertino, y será transmitida a través de los canales oficiales de la compañía.

iPhone Duo: el plegable que Apple mostraría en el Apple Event 2026

La principal novedad del evento sería el iPhone Duo, nombre que aparece de forma reiterada en las filtraciones publicadas antes de la presentación. Según los reportes, se trataría del primer teléfono plegable de Apple, con un diseño tipo libro, una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas y una pantalla interna cercana a las 7,8 pulgadas.



Las filtraciones apuntan a que el dispositivo incorporaría el procesador A20 Pro, compatibilidad con Apple Pencil, almacenamiento inicial de 256 GB y un sistema de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. También tendría funciones de multitarea inspiradas en el iPad. En cuanto al precio, diversos reportes coinciden en que partiría desde 1.999 dólares en Estados Unidos. Tomando como referencia una tasa de cambio cercana a $3.116 por dólar, el valor base equivaldría a cerca de $6,23 millones de pesos colombianos, sin incluir impuestos, costos de importación o ajustes de mercado que suelen aplicarse en Colombia.



Precio aproximado del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Las filtraciones publicadas antes del evento indican que Apple también anunciará el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, dos modelos que mantendrían gran parte del diseño conocido pero incorporarían cambios internos relacionados con rendimiento, batería y fotografía. Entre las novedades mencionadas aparecen el chip A20 Pro, mejoras en la autonomía, un sistema de refrigeración actualizado y una cámara principal con apertura variable para controlar mejor la entrada de luz. Según los reportes, Apple tendría previsto aumentar los precios frente a la generación anterior. El iPhone 18 Pro arrancaría en 1.199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max comenzaría en 1.299 dólares. Al convertir esos valores a pesos colombianos:



iPhone 18 Pro: cerca de $3,74 millones.

iPhone 18 Pro Max: cerca de $4,05 millones.

Estos cálculos corresponden únicamente a la conversión directa de la tasa de cambio y no representan necesariamente el precio final de venta en Colombia. Los rumores apuntan a que los modelos Pro contarán con una versión reducida de la Dynamic Island, mayor eficiencia energética y pantallas optimizadas. También se habla de nuevas opciones de color y de una batería más grande en el caso del Pro Max. En fotografía, una de las características más mencionadas es la llegada de una cámara con apertura variable, tecnología que permitiría adaptar la captura de imágenes según las condiciones de iluminación. Por su parte, el iPhone Duo buscaría competir en el segmento de teléfonos plegables que actualmente ocupan fabricantes como Samsung, Huawei y Honor.



ÁNGELA URREA PARRA

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