El caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero avanzó este 9 de septiembre con la audiencia de formulación de acusación contra la joven de 24 años. Guerrero finalmente se presentó a la diligencia virtual tras varios registros de su ausencia a lo largo del proceso. Una vez inició el encuentro, se conoció que Guerrero suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para acceder a beneficios, al admitir su responsabilidad. Quedaría pendiente entonces que el juez analice el acuerdo para determinar su legalidad y dar su aval para que quede firme.

Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, fue condenado este 7 de septiembre a 36 meses de prisión por un juez de conocimiento, que avaló el preacuerdo que Gutiérrez suscribió con la Fiscalía para admitir su responsabilidad. Asimismo, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante este mismo periodo. En ese sentido, el exfuncionario admitió que aprovechó sus funciones para suscribir, autorizar y emitir en julio de 2025 dos diplomas académicos y actas en los que constaban que Guerrero había cumplido los requisitos para graduarse como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

#LoÚltimo | Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por los títulos falsos por preacuerdo: esta sería su condena



Ampliación 👉 https://t.co/F76PB54wba pic.twitter.com/91ijXunOyR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2026

Guerrero admitió su responsabilidad de haber cargado a plataforma los dos diplomas falsos con sus actas, con conocimiento de la naturaleza de los documentos, para inducir el error de los funcionarios públicos y obtener el visto bueno cuando la joven aspiraba a ocupar el cargo como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Estas acciones se configuraron en el delito de fraude procesal, por el que ahora será condenada. En la diligencia, Guerrero explicó al juez a qué acuerdo llegó con la Fiscalía tras manifestar que tenía claro que aceptar cargos implicará la imposición de una pena y de una inhabilidad para cargos y funciones públicas.



"Realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP y presentar los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal", explicó Juliana Guerrero al juez tras expresar que admitía esto de manera libre y consciente.



La condena que podría recibir Juliana Guerrero por los títulos falsos

Solo en caso que el juez avale la legalidad del acuerdo, Juliana Guerrero accederá a un único beneficio tras aceptar los términos de negociación y cargo por fraude procesal. Ese beneficio sería la reducción de la mitad de la pena que recibiría. Hay que tener en cuenta que la pena mínima consiste en 6 a 12 años de prisión, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas de 5 a 8 años. Así las cosas, Guerrero podría pagar una multa que iría desde los 100 salarios mínimos y recibiría tres años de prisión, aunque aún no se sabe si está será en centro carcelario o en centro domiciliario.

Publicidad

Las disculpas públicas de Juliana Guerrero

El juez le cedió diez minutos de la diligencia a Juliana Guerrero para pedir disculpas públicas como pare del preacuerdo. Y aseguró que guardó silencio por respeto a la justicia.

NOTICIA EN DESARROLLO