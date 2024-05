More, querido tendero de Engativá herido en un robo, murió tras luchar 12 días por su vida

More, como llamaban a un querido tendero de la localidad de Engativá, murió en las últimas horas luego de pasar varios días en un hospital luchando por su vida.

>>> Más sobre el caso: A querido tendero en Engativá le disparan y lo roban: todo quedó en video

Este hombre fue víctima de la delincuencia en su establecimiento comercial del barrio Villas del Dorado. Unos criminales lo increparon en su local y le dispararon, dejándolo gravemente herido.

La comunidad del barrio denuncia que hay pruebas de los criminales, videos de cámaras de seguridad, pero estos no han sido capturados por las autoridades.

Publicidad

Un grupo de ciudadanos se reunió a las afueras del local de Jeiner Carvajal, conocido como More, para exigir justicia por su asesinato.

Luego de 12 días, el ciudadano murió en el hospital de Engativá. Fue herido al tratar de evitar el robo de su establecimiento por parte de dos delincuentes.

Publicidad

Su familia, amigos y clientes, en medio de las lágrimas por la partida de More, piden a la justicia resultados. “Lastimosamente, con esas evidencias no se ha logrado nada. La Fiscalía ha llamado a su familia, pero no hay más noticia del motivo del robo ni de la investigación. No hay resultado de nada”, mencionó una habitante del barrio.

Los comerciantes de la zona denuncian que a estos delincuentes no les bastó con acabar con la vida de Jeiner Carvajal, ya que continúan robando en el mismo sector.

Las protestas seguirán hasta que se identifique a los delincuentes y se les dé captura.

>>> Le puede interesar: Familiares de tendero herido y robado en Engativá exigen justicia: "Él era especial"