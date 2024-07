Poste cayó sobre camión y conductor está desesperado porque nadie le ayuda a quitarlo

En la carrera 34 con calle 6 A, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, un hombre de 75 años denuncia que lleva más de 40 horas esperando a que alguna entidad le ayude a retirar el poste que le cayó encima a su camión.

Según le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol, don Darío había dejado estacionado su vehículo, el cual terminó siendo impactado por el poste.

Denuncia que ha acudido a varias entidades y que nadie lo ayuda

Comentó que ha acudido a diferentes entidades, entre ellas, la Policía (que le dicen, según él, que como este hecho no es un accidente de tránsito, no le pueden colaborar), la Alcaldía de Puente Aranda, la URI, la Policía de Tránsito, pero hasta el momento nadie le ha ayudado a retirar el poste que está lleno de cables.

Don Darío es un hombre que lleva manejando prácticamente toda su vida y este inconveniente le impide movilizarse para ir a trabajar.

“Fui a la Alcaldía y ellos no me solucionaron nada, vinieron los de Codensa y tampoco me han solucionado nada”, manifestó el hombre preocupado.

En medio de su desespero ha pensado en amarrar aquel poste a otro cercano para intentar removerlo, pero él manifestó que no hará nada irregular y, por ello, seguirá esperando a que alguna entidad se haga responsable de este caso.

