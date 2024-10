¿40 años sería la pena máxima para abusadores y asesinos de niños? Minjusticia explica propuesta

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió al polémico artículo 7 del proyecto de ley de reforma a la justicia, que avanza en el Congreso y que plantea rebajas de penas a confesos homicidas y abusadores de niñas, niños o adolescentes en Colombia.

A la proposición presentada por congresistas de eliminar ese artículo, la ministra Buitrago aseguró que está “abierta a escuchar la propuesta y eliminar el artículo. Estamos abiertos todos a las discusiones, pero tampoco podemos hacer conclusiones que no sean reales”.

Ahondando sobre el artículo, la Minjusticia aseveró que este “no favorece a la impunidad, no favorece a los beneficios. Estamos recibiendo toda la retroalimentación, y yo más que nadie estoy convencida de que en los casos en los que se evalúe que no debe ir, no va”.

Además, especificó la ministra Buitrago que a los confesos homicidas o violadores de menores “se les rebaja la pena, pero queda condenado, con prisión, con una pena que es considerable y no se genera la impunidad. Mínimo la pena es de 14 años y de ahí hacia arriba, hasta 40 años”.

Refiriéndose al crimen reciente de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca, Buitrago dijo que “en esta clase de delito no solo se tiene el tema sexual, sino tiene feminicidio y el feminicidio amplía el rango. Todo eso significa que la pena va a partir de un mínimo superior a 14 años”.

