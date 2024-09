A Petro no puede investigarlo un "funcionario administrativo de menor categoría": abogado

El abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, habló en Noticias Caracol en vivo sobre la decisión que está próximo a tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta violación de topes en la campaña. Ha insistido en pedir que archiven o se inhiban de tomar alguna decisión en contra del mandatario.

Ante la insistente pregunta de uno de los periodistas de Noticias Caracol, el jurista respondió si desconocerán el fallo del CNE.

El reportero Juan Camilo Cortés cuestionó al abogado de Petro porque, a lo largo de la entrevista, “me está diciendo lo mismo en distintas palabras. Al final ustedes lo que dicen es el CNE no es mi juez y se debe abstener de tomar cualquier decisión. Si el CNE toma una decisión a favor o en contra, la voy a desconocer”.

Ante esto, Carvajal respondió que “si ellos (el CNE) expiden una decisión de archivo en relación con la investigación o inhibitoria con relación al presidente de la República, esa es la decisión ajustada a derecho. Naturalmente, no vamos a instaurar ningún mecanismo de defensa porque ya estará todo resuelto. Quedará el tema que tiene que ver con la campaña y eso será un tema que manejará la defensa de la campaña”.

Manifestó que “no es que se vaya a desconocer” el fallo, “es que las decisiones que se adoptan por las autoridades administrativas, por los jueces o por las corporaciones judiciales, de acuerdo al precedente de ellas mismas, cuando estas se dictan violando el régimen jurídico (…) no es que se vaya a desconocer, es que eso no tiene fuerza vinculante por ser contraria a la ley, a la Constitución y a todo el régimen”.

“Si hay una decisión donde se profiera un pliego de cargos contra el presidente de la República, (…) eso no tiene fuerza vinculante para las partes ni para el presidente”, explicó.

“Implementaremos una acción de tutela” en caso de que se falle en contra de Petro “y acudir ante la Corte Interamericana para que se activen las medidas de protección que tiene el presidente vigentes”, dijo Carvajal.

"CNE no puede fallar ni a favor ni en contra de Petro"

El abogado Carvajal insistió en Noticias Caracol en vivo que las cuentas de la campaña Petro presidente “se cerraron debidamente auditadas por el mismo CNE oportunamente y esos actos administrativos están hoy en firme y no puede volverse a abrir una actuación administrativa por la misma autoridad que lo emitió”.

Por eso, dijo el profesional, “no se puede permitir ni siquiera la apertura de una investigación por una autoridad que arbitrariamente se está arrobando una competencia, porque si eso ocurre, es permitir que al presidente se le lleve a un juicio que ya no puede ser investigado, por haber operado la caducidad de los 30 días”.

Agregó que Petro “no puede ser investigado por un funcionario administrativo de menor categoría, ni más faltaba, para eso están las reglas en la Constitución”.

Subrayó que “nosotros no estamos llamando a desconocer una decisión a favor del presidente. (El CNE) No puede proferir ninguna decisión a favor ni en contra. Tiene que inhibirse de proferir cualquier decisión que sea diferente porque no tiene competencia”.