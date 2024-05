Álvaro Uribe sobre la situación de Sura y otras EPS: “El Gobierno las ha quebrado”

El expresidente Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para referirse a la solicitud de la EPS Sura de retirarse voluntariamente como entidad promotora de salud en Colombia. El exmandatario lanzó dardos al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado. El Gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto”, manifestó Álvaro Uribe.

Además, la cabeza del Centro Democrático indicó que el país se dirige a un sistema de salud “de pésima calidad”. Incluso, hizo referencia a “miseria socialista”.

“Con Sura, el servicio ha sido de primera calidad, vamos para uno de pésima calidad, más costoso, politiquero y corrupto. Aquí se tiene que escoger qué se quiere: o la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado, que someten a la quiebra para desterrarlo del país”, indicó el exmandatario.

¿Qué dicen los pacientes y gremios?

Usuarios de la EPS Sura se levantaron este miércoles, 29 de mayo de 2024, con la incertidumbre de no saber quién va a atender sus servicios, tras el anuncio de que la entidad se retira del negocio en crisis.

“Nos sentimos como desprotegidos porque Sura es una excelente empresa que nos ha atendido siempre muy bien y no sabemos qué va a pasar con lo de la salud, ni qué va a pasar con este Gobierno, que no sabemos realmente qué es lo que quiere. Si vamos a volver a lo del seguro social, va a ser una cosa horrible, porque un solo prestador no alcanza para atender a todos los pacientes”, aseguró Ángela Márquez, usuaria de Sura.

Doña Luzdary Escobar dice estar más preocupada porque su enfermedad requiere tratamiento continuo. “Personalmente, estoy muy preocupada porque uno con diabetes y tanto problemita, pero aquí siempre me han atendido superbien. Nunca he tenido problema con nadie, ni cita ni medicamentos”.

Agremiaciones médicas en Antioquia advierten que no hay espacio en otras EPS para el traslado de más pacientes porque todas están enfermas.

“El traslado de pacientes entre EPS no resuelve los problemas de giro, de recursos y de recursos adecuados. El llamado que hacemos al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales es a concertar, porque lo importante aquí es la atención de salud de los pacientes que requieren tanto atención de enfermedades crónicas como cirugías”, afirmó Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Empresarios y autoridades regionales perciben la noticia de Sura como un retroceso.

“Estamos viendo el comienzo de la destrucción del sistema de salud de este país. Es sumamente preocupante, llena de angustia y de desesperanza que la EPS Sura, una de las más importantes y serias de todo Colombia, anuncie el desmonte progresivo de su operación”, manifestó María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco.

