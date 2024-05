Usuarios de Sura: "Si vamos a volver a lo del seguro social, va a ser horrible"

Usuarios de la EPS Sura se levantaron este jueves 29 de mayo con la incertidumbre de no saber quién va a atender sus servicios, tras el anuncio de que la entidad se retira del negocio en crisis.

“Nos sentimos como desprotegidos porque Sura es una excelente empresa que nos ha atendido siempre muy bien y no sabemos qué va a pasar con lo de la salud, ni qué va a pasar con este Gobierno, que no sabemos realmente qué es lo que quiere. Si vamos a volver a lo del seguro social, va a ser una cosa horrible, porque un solo prestador no alcanza para atender a todos los pacientes”, aseguró Ángela Márquez, usuaria de Sura.

Doña Luzdary Escobar dice estar más preocupada porque su enfermedad requiere tratamiento continuo. “Personalmente, estoy muy preocupada porque uno con diabetes y tanto problemita, pero aquí siempre me han atendido súper bien. Nunca he tenido problema con nadie, ni cita ni medicamentos”.

Agremiaciones médicas en Antioquia advierten que no hay espacio en otras EPS para el traslado de más pacientes porque todas están enfermas.

“El traslado de pacientes entre EPS no resuelve los problemas de giro, de recursos y de recursos adecuados. El llamado que hacemos al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales y locales es a concertar, porque lo importante aquí es la atención de salud de los pacientes que requieren tanto atención de enfermedades crónicas como cirugías”, afirmó Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Empresarios y autoridades regionales perciben la noticia de Sura como un retroceso.

“Estamos viendo el comienzo de la destrucción del sistema de salud de este país. Es sumamente preocupante, llena de angustia y de desesperanza que la EPS Sura, una de las más importantes y serias de todo Colombia, anuncie el desmonte progresivo de su operación”, manifestó María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendrón, dijo que “es una lástima que el mejor modelo de asignación del gasto público que teníamos en Colombia, que era el de la salud, este Gobierno lo esté destruyendo. Se aburrió con el éxito, se aburrió de tener coberturas que difícilmente se podían conquistar en otros países”.

Sura tiene en Antioquia tres millones de usuarios, de los cuales un millón seiscientos mil están en Medellín.

