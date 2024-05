Jaime Arias culpa a Petro por salida de Sura y dice que “solo gobierna para sus camaradas”

La petición de la EPS Sura de retirarse voluntariamente del sistema de salud colombiano sigue causando revuelo en el país. El exministro de Salud Jaime Arias Ramírez responsabilizó al presidente Gustavo Petro por lo sucedido y aseguró que el mandatario “gobierna para sus camaradas”.

El exministro afirmó que para la EPS Sura no funciona una intervención por parte del Gobierno: “Quiero decir, contrario a lo que dice la gerenta de Sura, esto sí es responsabilidad de nuestro presidente, y cuando digo ‘nuestro presidente’, es que el doctor Petro es presidente de los 52 millones de colombianos, así dos terceras partes no estemos con él y solamente él esté gobernando para sus camaradas”.

Arias cree que lo que está sucediendo con la EPS “es destructivo. Lo de Sura es apenas una de las fichas de las que hablaba el presidente que se han venido cayendo una tras otra. Esto es perfectamente claro”.

Además, el exministro advirtió que “vamos a llegar a una situación absolutamente caótica en los próximos meses”.

Jaime Arias dijo que el gobierno del presidente Petro no tiene otra estrategia para afrontar la crisis de las EPS: “No tienen sino un solo plan y es que se les apruebe la reforma que ellos han presentado, que es mala, y que es lo que ha motivado a muchas EPS a no seguir. No hay un plan b, yo creo que esto es un salto al vacío como ocurrió con los maestros”.

Agregó el exministro que “el gobierno no sabe qué hacer, mató el tigre y se está asustando con el cuero. Yo creo que es nuestro presidente el que nos está llevando a una situación muy grave, que en pocos meses va a terminar con muertes de muchos pacientes, cuya responsabilidad es del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, nadie más”.

