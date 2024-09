Colombia rechaza declaraciones del fiscal de Paraguay contra el gobierno Petro

El Gobierno de Colombia se pronunció para rechazar los señalamientos del fiscal Emiliano Rolón, quien dijo que el caso por el asesinato en Barú de Marcelo Pecci, no había avanzado por la supuesta falta de colaboración de la administración de Gustavo Petro.

“La cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos”, se lee en un comunicado emitido por la Cancillería.

¿Qué dijo el fiscal de Paraguay?

El funcionario indicó, en diálogo con el medio paraguayo NPY, que “la Fiscalía de Colombia no nos atiende. La doctora Camargo asumió este año y no se olviden que, probablemente, sea afín política al presidente Petro que, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es de la línea del presidente Nicolás Maduro y otra gente, que tienen otra orientación ideológica, así que no es tan fácil”.

Para el fiscal general de Paraguay, “si no hay una voluntad recíproca, por cuestiones políticas o por lo que fuere, es un tema ajeno a la voluntad del Ministerio Público. El autor intelectual debe ser juzgado en Colombia”.

Publicidad

¿Qué responde Colombia?

A través de un comunicado, “el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza las declaraciones emitidas por el fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Emiliano Rolón, el pasado 5 de septiembre, en las que afirma una supuesta falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del lamentable caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022”.

“La cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho”, agrega el texto.

Publicidad

El comunicado señaló que el canciller Luis Gilberto Murillo habló este viernes 6 de septiembre con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para reiterar “el compromiso y la disposición de las autoridades colombianas y paraguayas para continuar brindando la cooperación judicial necesaria en el caso del fiscal Marcelo Pecci y en los que se requieran por los dos países”.