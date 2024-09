Fiscal de Paraguay dice que ideología de Petro no permite avanzar en caso Marcelo Pecci

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al hablar sobre el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Rolón aseguró que, por la “orientación ideológica” del mandatario colombiano, no se ha podido avanzar en las investigaciones sobre el asesinato de Pecci, quien fue ultimado el 10 de mayo de 2022 en Cartagena.

¿Qué dijo el fiscal paraguayo sobre Gustavo Petro?

El funcionario indicó, en diálogo con el medio paraguayo NPY, que “la Fiscalía de Colombia no nos atiende. La doctora Camargo asumió este año y no se olviden que, probablemente, sea afín política al presidente Petro que, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es de la línea del presidente Nicolás Maduro y otra gente, que tienen otra orientación ideológica, así que no es tan fácil”.

Rolón agregó que él no puede solicitar información a la Fiscalía de Colombia porque “el director de asuntos internacionales es el Ministerio Público, por medio del doctor Manuel Roldán, persona muy afín a la familia Pecci. Él es el encargado de establecer los enlaces”.

Para el fiscal general de Paraguay, “si no hay una voluntad recíproca, por cuestiones políticas o por lo que fuere, es un tema ajeno a la voluntad del Ministerio Público. El autor intelectual debe ser juzgado en Colombia”.

