¿Cómo cayó en el Congreso la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

Publicidad

"Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior", dijo el mandatario. La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día cuando el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidara el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas.



Aunque el mandatario no ha explicado los motivos de la destitución, su cese tiene lugar además en un momento en que el Gobierno afronta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Congreso que le permita sacar adelante sus iniciativas legislativas.



Las reacciones en el Congreso a salida de Rodrigo Lara

Publicidad

Una vez se conoció la decisión de De la Espriella, en el Congreso de inmediato empezaron las reacciones sobre la salida de Lara. Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, lamentó que el funcionario no continúe como ministro del Interior. “Si algo estaba haciendo Lara aquí, era algo absolutamente difícil y era sacar estos proyectos, como los que estamos sacando (Ley de Sometimiento), a punta de concertación, ideas, textos y las visiones políticas”, apuntó.

Según Briceño, no se puede rechazar a quien está cambiando las dinámicas políticas que se han repetido por una y otra vez en este Congreso. “La promesa con la que apoyamos a este Gobierno es precisamente que los proyectos aquí, aunque salgan difíciles y cuesten más, salgan mediante concertación de ideas y no mediante repartijas y prebendas”, añadió.

Publicidad

Por su parte, Honorio Henríquez, presidente del Senado, manifestó que se seguirá con una relación de diálogo y trabajo armónico con el gobierno de De la Espriella. “Al ministro Rodrigo Lara, nuestro reconocimiento y gratitud por su trabajo; y al doctor Alejandro Ordóñez nuestros deseos de éxitos en esta nueva responsabilidad”, dijo. En otro de los puntos, mencionó que el Congreso está siempre a disposición al diálogo y construcción de acuerdo.

Mientras tanto, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, quien fue la que alertó el error en el presupuesto, manifestó que “tumbamos el presupuesto y acabamos de tumbar al ministro Rodrigo Lara”. Señaló que la oposición rigurosa y la veeduría ciudadana sí dan resultados contundentes. Aprovechó para señalar que seguirá haciendo el ejercicio de control político con la llegada de Alejandro Ordóñez.

Publicidad

Por su parte, Fabio Amín, senador del partido Liberal, dijo que “el error de trámite del presupuesto se cometió por las horas de la madrugada en las que se discutió en Cámara. Esa responsabilidad no debe recaer solo en Rodrigo Lara, es un error de todos”.

¿Quién es Alejandro Ordóñez?

Alejandro Ordóñez, por su parte, fue procurador general entre 2009 y 2016 y es conocido por sus posiciones conservadoras y religiosas. Durante su gestión se opuso al matrimonio igualitario, al aborto y a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otros asuntos, y fue un crítico del acuerdo de paz firmado con las extintas guerrillas de las Farc en 2016.

Publicidad

Su reciente paso por la representación colombiana ante la OEA también ha generado controversia por sus declaraciones sobre la llamada "batalla cultural", gritar "Viva Cristo Rey" en su primera intervención, y sus posiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos. Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de Interior.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE