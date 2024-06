Compromisos de Segunda Marquetalia "no solo deben quedar en discursos"

El primer ciclo de negociación en Caracas, Venezuela, entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez, llegó a su final.

Tras una semana de negociaciones, la principal conclusión es el desescalamiento del conflicto y la liberación de los secuestrados.

Principales puntos pactados en la negociaciones entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia:

La Segunda Marquetalia se compromete a no permanecer armada ni uniformada en centros poblados y a liberar a los secuestrados.

Hasta ahora no se conoce una cifra exacta de cuantos secuestrados están su poder, pero, según el Observatorio de Conflicto de la JEP, podrían ser 19 personas.



Las delegaciones tendrán una reunión clave en Tumaco, Nariño, antes del próximo 20 de julio, para presentar el acuerdo de desescalamiento del conflicto.

Monseñor Héctor Fabio Henao, acompañante de la Iglesia católica en las negociaciones, explica su labor: “La Iglesia lo hace bajo su propia doctrina, bajo la doctrina de paz de la Iglesia católica. Lo hace también con un enfoque humanitario. Es decir, lo hace como servicio a las comunidades afectadas dentro de la confrontación. Lo hace como parte de su acompañamiento permanente a comunidades que han sufrido históricamente por el conflicto”.



La Segunda Marquetalia declaró un cese unilateral de fuego. Es decir, se compromete a no atacar a la fuerza pública.

Contexto de la Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia nació el 29 de agosto de 2019, cuando Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, anunció la creación de este grupo armado ilegal.

En las filas de este grupo al margen de la ley, según la Fundación Ideas para la Paz, hay 1.740 integrantes, producto de alianzas estratégicas con grupos como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera del Ejército Bolivariano. Su control está centralizado en el Pacífico nariñense.

Esta estructura, dice el Ministerio de Defensa, es la más grande y está también ubicada en el Caquetá, en el bajo Putumayo y en el piedemonte caucano.

Según la Fundación Ideas para la Paz, la dirección nacional de este grupo al margen de la ley está en el estado de Zulia, en Venezuela.

Según expertos, tienen varios retos estas negociaciones. Ariel Ávila, senador y analista en conflicto, opinó sobre el tema.

“Es un reto jurídico encontrarle camino para que los firmantes del acuerdo de paz del 2016 puedan recibir beneficios jurídicos. Un segundo reto es el cronograma. Eso tendría que estar listo en el primer trimestre del 2025. Es decir, en menos de un año, lo cual se hace difícil por más rápido que sea, porque se podría meter en la campaña electoral y va a ser imposible hacerlo", dijo.

Agregó que "un tercer reto es convencer a la ciudadanía que apoya este proceso, porque está muy desconfiada por lo mal que ha salido la paz total. Entonces, les cuesta otra vez Iván Márquez, otra vez Andrés Guerrero, otra vez Walter Mendoza, entonces les va a costar confiar".

"Y lo cuarto es la confianza internacional. Esta negociación sí tiene un acompañamiento internacional mucho más robusto y mantener ese acompañamiento es lo que va a significar un gran avance o no en esta negociación”, manifestó el senador Ávila.

Por su parte, Francisco Javier Cortés, líder de organizaciones indígenas, pide que estos acuerdos no se quedan en el papel.

“Eso no solamente se debe quedar en discursos, porque hasta este momento, a la fecha de hoy, las situaciones son totalmente diferentes. Esperamos que a partir de ese acuerdo, y que a partir de hoy en adelante, la presencia de la Segunda Marquetalia en el territorio, con los diferentes frentes que hoy se encuentran agremiados, se refleja en el territorio. Yo siempre he planteado que estos hechos no se hacen con discursos. Estos hechos no pueden quedar en actas”, concluyó Cortés.

El próximo ciclo de esta negociación se va a realizar en la segunda semana de agosto y se le solicitó a Cuba ser sede de este encuentro.

