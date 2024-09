Confrontación de Petro con EE.UU. por Gaza “es inconveniente” para Colombia: Gabriel Silva

Gabriel Silva, ex embajador de Colombia en EE. UU. y exministro de Defensa, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la reciente respuesta que el presidente Gustavo Petro envió a la embajadora Deborah E. Lipstadt, enviada especial de los Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo (SEAS), quien rechazó la “narrativa dañina” del mandatario sobre la situación en Gaza.

El jefe de Estado le pidió a la diplomática que lo “respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis”.

Tras este pronunciamiento del mandatario, Silva consideró que “uno puede estar en total desacuerdo con lo que está pasando en Gaza, uno puede tener ciertas ideas y principios alrededor de ese conflicto, que es devastador para todas las personas que tienen sensibilidad, pero eso es muy distinto a provocar, como jefe de Estado, un conflicto utilizando la ideología, utilizando epítetos y retóricas que son ofensivas para la comunidad judía y el pueblo israelí. Creo que en eso tiene razón la embajadora de los EE. UU”.

Para el exministro “esto no es gratuito, el presidente es un provocador que le gusta el conflicto y ahora está interesado en crear un conflicto más fuerte con los Estados Unidos, algo que lo beneficia, él cree, en su popularidad, pero realmente afecta el interés nacional”.

¿Qué importancia tienen para Israel los mensajes del presidente Petro?

Gabriel Silva: Israel es un país que toda la vida ha estado sometido a muchos conflictos, y como tal tiene un gran cuidado con lo que ocurre en el entorno internacional frente a sus intereses.

Este último insulto del presidente Petro es uno más de los agravios que se han ido acumulando contra el Gobierno de Israel y contra el pueblo judío, sin decir que no estamos señalando que se respalde la acción excesiva de fuerza en Gaza. Pero al mismo tiempo, el Gobierno sí se ha dedicado a crear una confrontación abierta en vez de usar la diplomacia, usar los canales para la paz, que es lo que el Gobierno dice que está buscando, está realmente utilizando una confrontación directa que ya a Colombia le ha costado. No tenemos relaciones con Israel, las relaciones militares, que son tan importantes para Colombia, están rotas, y las relaciones comerciales también se han afectado, incluso la exportación de carbón.

Entonces, es una escalada que ya involucra a los Estados Unidos, porque una cosa es Israel y otra cosa es involucrar a los Estados Unidos. Vemos una senda que va a llevar una confrontación con Estados Unidos. Ya lo anuncia la embajada, ya lo anuncia la embajadora y ahora, cuando se encuentre, si es que se llegan a ver el presidente Biden y el presidente Petro, él ya anunció que le va a hablar a la cara, más o menos diciéndole que lo va a agredir en una confrontación por el respaldo de Estados Unidos a Israel. Creo que eso es muy inconveniente para el pueblo colombiano, para el país, para el interés nacional, para la economía, para el mismo funcionamiento de la fuerza pública. Creo que el presidente tiene razón y tiene derecho a defender su ideología, pero no como jefe de Estado involucrar al país en un todo de una manera de conflicto y agresividad como la que está usando.

No es la primera vez que el presidente hace la comparación de la situación en Gaza con los campos de concentración nazi. ¿Qué decir al respecto?

Gabriel Silva: Hay que tener en cuenta que el pueblo judío es extremadamente sensible, y con toda la razón, al exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es como un área de inmensa sensibilidad. Entonces, utilizar ese símbolo de la tragedia judía para hacer puntos de carácter ideológico es algo que ofende de manera importante y sensible. La embajadora Lipstadt es una embajadora que tiene una gran historia de luchar contra el negacionismo del Holocausto -hay gente que dice que no ocurrió- y todo lo que tenga que ver con el Holocausto es extremadamente sensible. Hay formas de decir, de objetar, de criticar, incluso de oponerse a lo que está ocurriendo en Gaza, sin necesidad de agredir al pueblo judío y tampoco poner en riesgo las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Estamos en una época de campaña electoral en los Estados Unidos. Estamos corriendo el riesgo de que Colombia se vuelva tema de campaña gracias a estas provocaciones del presidente Petro, y eso no le conviene al país. Al país no le conviene estar ni en cabeza ni en la voz de Trump o de Harris en este momento. No queremos ser motivo del conflicto interno en los Estados Unidos y la comunidad judía en Estados Unidos es muy sensible a este tipo de agresiones.

Creo que no es para nada conveniente para el país y el Gobierno, sobre todo el presidente, está corriendo un gran riesgo al poner al país en la mira de este tipo de reacciones, producto de su retórica.