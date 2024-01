Critican propuesta de Petro de crear partido para elecciones de 2026: "Reproducirse en el poder"

A propósito de la muerte de la senadora Piedad Córdoba , férrea defensora del gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario hizo una propuesta al Pacto Histórico. "Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023. El congreso progresista. Decisión de configurar un solo partido político".

Según el jefe de Estado, se buscaría la "convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y la nación con todas las fuerzas democráticas que quieran", esto con el objetivo de "ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el acuerdo nacional para la justicia y la paz".

La idea del mandatario recibió inmediato respaldo por parte de integrantes del Pacto Histórico. La senadora María José Pizarro, por ejemplo, publicó en X el siguiente mensaje: "Presidente Petro, me pongo a disposición para organizar con todas las fuerzas dicha reunión y realizar este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio. No podemos esperar, es el momento".

Pero, así como hubo apoyos, también se hicieron virales críticas como la de Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y opositor del gobierno. Para él, el presidente Petro estaría participando en política. "Esta también es una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder".

Publicidad

El primer mandatario lanzó la propuesta tras resaltar que Piedad Córdoba "recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano", y que ante ello "es importante una autorreflexión del Pacto Histórico".

La senadora Piedad Córdoba falleció este 20 de enero en Medellín, su ciudad natal, a la edad de 68 años. De amores profundos y odios intensos, al parecer sufrió una falla cardiaca. Reconocida por su papel en favor de la paz y los secuestrados en Colombia, sus críticos le cuestionan su cercanía con personajes como la cúpula de las FARC y Hugo Chávez. En Quibdó, Bogotá y Medellín será su último adiós.