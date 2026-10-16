CUT eligió nuevo presidente y anunció que mantendrá "oposición al Gobierno": ¿de quién se trata?

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunció este viernes 16 de octubre la elección de un nuevo presidente de su Comité Ejecutivo. La decisión se tomó por una nueva mayoría dentro de la organización y estará acompañada de la continuidad de su postura de "oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella", según informó la central sindical en un comunicado.

El cargo será asumido por Nelson Javier Alarcón Suárez, dirigente sindical con trayectoria en el sector educativo y en organizaciones de representación de los trabajadores, con más de tres décadas de trayectoria en el magisterio colombiano. La CUT señaló que su designación se produjo en el marco de "los principios fundacionales de la Central y su carácter unitario, pluralista, clasista, antiimperialista, progresista y democrático".



¿Quién es el nuevo presidente de la CUT?

Nelson Javier Alarcón Suárez cuenta con más de 30 años de trayectoria en el magisterio colombiano. Inició su labor como docente en 1994, en el departamento de Boyacá, y posteriormente asumió responsabilidades de dirección dentro de las organizaciones sindicales del sector educativo.

Publicidad

Durante su carrera fue presidente de Sindimaestros Boyacá y de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), una de las principales organizaciones sindicales del magisterio en el país. También integró el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, en representación de Colombia y América Latina. Desde 2024, Alarcón se desempeña como director del Departamento Jurídico de la CUT, "con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales, las libertades sindicales y la educación pública".



Su llegada a la presidencia se da en un momento en el que la organización busca mantener "la decisión inquebrantable de la CUT de hacer oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y sus políticas de corte fascista, por considerar que amenazan los derechos de los trabajadores, las libertades democráticas, la soberanía nacional y las conquistas históricas del movimiento sindical".



La central anunció que desarrollará las decisiones adoptadas durante su Congreso Ordinario, las Juntas Nacionales y las reuniones de su Comité Ejecutivo. Asimismo, se compromete en "mantener la más amplia unidad de los trabajadores, sin estigmatizaciones ni señalamientos". La organización aseguró que continuará actuando con independencia del Estado, los partidos políticos, las organizaciones religiosas y los empleadores. Esta postura, indicó, hace parte de los principios que orientan su funcionamiento.

Publicidad

La CUT anunció que "reforzará su plan de acción frente a la actual coyuntura nacional, con especial atención a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la discusión del salario mínimo y el pliego de peticiones estatal. Asimismo, reafirma que la calle es el escenario natural de la lucha popular, desde donde continuará impulsando, de manera autónoma, acciones de movilización y participación en los escenarios institucionales, incluido el Congreso de la República, para fortalecer la democracia, defender la vida, la soberanía, la paz como mandato constitucional y los derechos de la clase trabajadora".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL