"Acto de justicia social": presidente de la CUT dice que aumento del salario mínimo cierra brechas

Muchos colombianos están sacando las cuentas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en un 23 por ciento para el 2026, ubicándolo en 2.000.000 de pesos. Una de las voces que ha recibido con alegría la decisión del Gobierno es Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

Desde la perspectiva de Arias se trata de un "acto de justicia social" sin precedentes. A diferencia de los gremios, el líder sindical se mostró "gratamente sorprendido" por la decisión del presidente Petro, resaltando que la cifra superó incluso la expectativa inicial del 16 por ciento que los sindicatos habían propuesto en la mesa de concertación, la cual finalmente no llegó a ningún acuerdo.



Para el dirigente, este aumento significa el cierre de la brecha del "salario vital". Destacó que, según estudios de la OIT, existía una brecha del 50 por ciento entre el salario mínimo actual y lo que se considera un "salario vital". Consideró, además, que este aumento es un paso necesario para corregir décadas de incrementos "exiguos" impulsados por políticas neoliberales que, en su opinión, priorizaron la "codicia" empresarial y convirtieron a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo.



(Lea: ¿Qué servicios subirán de precio tras el aumento del 23 % en salario mínimo de Colombia para 2026?)

Publicidad

En otra de sus consideraciones, Arias argumentó que, al poner más recursos en manos de los trabajadores, se generará una "dinámica adicional de la economía". Sostuvo que el consumo de los hogares es el motor que jala el crecimiento económico; al aumentar el ingreso de la población, crece la demanda de bienes y servicios, lo que termina beneficiando al aparato productivo en un ciclo virtuoso.

Añadió que, desde la perspectiva de la CUT, el aumento representa una disputa ganada por la participación en las ganancias del trabajo. Arias afirmó que el Gobierno ha decidido trasladar parte de los "inmensos privilegios" y rentas que históricamente acumulaban los empresarios directamente hacia los trabajadores.



"Hay una distribución de la riqueza": Arias

El líder sindical también rechazó las comparaciones con el modelo venezolano, calificándolas de narrativas recurrentes de la oposición que no se han cumplido. Para respaldar su postura, cita cifras del DANE y de organismos internacionales, mencionando que Colombia es la cuarta economía con mayor crecimiento en la OCDE y que el país registra actualmente la tasa de desempleo más baja del siglo, a pesar de los aumentos de dos dígitos en años anteriores.

Publicidad

También habló sobre la posibilidad de que el aumento dispare la informalidad, señalando que esta es un problema estructural heredado de los últimos 33 años que los gobiernos anteriores no resolvieron. Aseguró que, bajo el actual Gobierno, la informalidad ha empezado a descender y que el bienestar del trabajador no debe sacrificarse bajo la "tesis fallida" de que solo se genera empleo reduciendo ingresos.

En conclusión, para Fabio Arias, este incremento no es una amenaza económica, sino una herramienta para corregir la desigualdad histórica y fortalecer el mercado interno mediante el poder adquisitivo de la clase obrera.

NOTICIAS CARACOL