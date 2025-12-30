En vivo
ECONOMÍA

"Acto de justicia social": presidente de la CUT dice que aumento del salario mínimo cierra brechas

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice que en la medida de que un sector de la población tenga mejores recursos habrá mejora en la economía.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 30 de dic, 2025
