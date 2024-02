Efraín Cepeda presentó su carta de renuncia a la presidencia del Partido Conservador

Efraín Cepeda presentó su renuncia a la presidencia del Partido Conservador. La carta de dimisión se conoció luego del nombramiento de Luz Cristina López en el Ministerio del Deporte.



La carta de Efraín Cepeda está dirigida a los miembros del directorio nacional de esa colectividad: "Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes".

Asimismo, habló sobre la independencia que declaró el Partido Conservador al Gobierno del presidente Petro: "Una postura que fue acogida por el militante conservador, que se expresó electoralmente en las elecciones territoriales, entregándonos nuevamente su confianza".



"Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esa es la razón por la cual he decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional conservador, agradeciéndole por la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país", concluyó Efraín Cepeda.

Pese a la renuncia presentada por Efraín Cepeda, se especula que el directorio del Partido Conservador no la va a aceptar y, por el contrario, será ratificado en el puesto.