El drama humanitario en el Catatumbo: análisis con Humberto de la Calle

Aún sigue latente la situación que se presenta en el Catatumbo , en el departamento de Norte de Santander, pues ya se cumplen seis días desde que iniciaron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

El número dedesplazados en el Catatumbo sigue creciendo y ya supera los 32.000. La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que 15.000 personas debieron buscar refugio en Cúcuta, 11.000 se dirigieron a Ocaña y 5.300 a Tibú.

En conversación con el director de Noticias Caracol en vivo , Juan Roberto Vargas, el senador Humberto de la Calle habló sobre la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo.

En medio de esta situación, para el congresista, “me parece que nuestro territorio, por decirlo de alguna manera, se está como encogiendo porque el control del Estado -que nunca ha sido ciento por ciento, yo no voy a sostener eso-, pero sí creo que se ha agudizado el descontrol. Una de las principales manifestaciones que prueban esa afirmación es que nuevamente tenemos un auge de masacres que no vivíamos desde los años antes de 1990”.

Publicidad

(Lea además: Gustavo Petro reconoce "un fracaso de la nación" ante la ola de violencia en el Catatumbo )

El antes y ahora del Catatumbo: ¿qué tanto ha cambiado?

La situación que se vive en el Catatumbo (conformado por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacari, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata) no es muy distinta a lo que actualmente se vive en el territorio, pues el ELN ha mostrado una fuerte presencia en la región, apoderándose así de ella.

Publicidad

“Ahora se nos mezclan unas guerras territoriales muy preocupantes. Yo diría que hay dos diferencias: una que es de intensidad, es que 18 mil o 20 mil desplazados subiéndose a unas chalupas de manera desesperada para tratar de llegar a Cúcuta, realmente, con esas dimensiones, es inédito; y 80 muertos. Hay agentes de la ilegalidad del ELN que están entrando a las casas de los firmantes del acuerdo o de líderes sociales y los sacan para ejecutarlos. Esto es un elemento de salvajismo que me parece que es mucho más intenso de lo que hemos padecido en Colombia”, indicó de la Calle.

Getty Images

Añadió que “en segundo lugar, y me parece que esto es determinante, aquí no hay una confrontación como la clásica confrontación de la guerrilla con el Estado. Aquí lo que estamos viendo son unas guerras locales entre bandas ilegales (a veces el ELN, que se le reconoce el papel político, a veces no), incluso, con unas disfuncionalidades enormes. Un grupo que tiene cese del fuego con el Estado combatiendo con otro que no tiene cese del fuego lo que termina impidiendo, prácticamente, la labor de la fuerza pública. Lo que estamos viendo en el Catatumbo es un descontrol y una cierta impotencia de la fuerza pública”.

Para Humberto de la Calle “la ubicación estratégica en las fronteras, la periferia de Colombia, estamos perdiéndola, y eso, para mí, ya no solo es un problema de orden público, sino un problema de verdadera soberanía, de garantía del dominio sobre el territorio”.

¿Cuál sería la ruta para controlar la situación en el Catatumbo?

El senador expuso que “un tema de control de la fuerza pública es inevitable. A mí me parece que tenemos que hacer una especie de reflexión que debe ser nacional. Lo del acuerdo nacional ha sido imposible, y realmente con la batería desde la Presidencia de la República de descalificar a los opositores, eso del acuerdo nacional yo no veo que esté funcionando; pero en ciertos puntos sí deberíamos tener una visión ajena a la cosa partidista, ajena a las elecciones donde evaluemos, primero, la situación de nuestro Ejército y Policía, la estrategia que está utilizando, la capacidad de entrar con el rigor de la ley; en segundo lugar, es cierto, no basta con esto, se necesita política social, pero esa combinación es difícil de lograr”.

Publicidad

En medio de este panorama se recalca que en Colombia “hay unas burbujas de antiestado” debido a que hay presencia de ilegales en más de 400 municipios, en donde algunos manejan la salud, la tesorería municipal y hasta la personería. “Eso sí exige una acción que ya no es solo es militar, yo creería que sí tiene que tener la coerción del Estado, pero yo calcaría algo parecido que se hizo con el bloque de búsqueda frente a los narcotraficantes porque aquí lo que necesitamos no solo es ir a dar bala, sino más bien una tarea de inteligencia y de judicialización concentrándonos en la recuperación de municipios que hoy están perdidos”.

Vea la entrevista completa en el video que aparece al inicio de este artículo.

Publicidad

(Lea además: Catatumbo: secretario general de ONU, "preocupado" por violencia, exige cese de asesinato de civiles )