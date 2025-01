El drama de los desplazados por la guerra en el Catatumbo: “Ya son dos hijos que me han matado”

Continúa el drama humanitario que enfrentan más de 20.000 personas desplazadas por la violencia entre el ELN y las disidencias en la región del Catatumbo.

El desplazamiento no se detiene y la guerra deja ya más de 80 muertos en esa región en los últimos días.

El municipio de Tibú ha sido uno de los receptores de miles de desplazados por cuenta de esta guerra.

Las autoridades han dispuesto de cinco albergues en los que se han compartido toda clase de dramas. Son cerca de 2.000 personas las que se encuentran en esos hospedajes temporales y muchas de ellas están saliendo después hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander.

Don José, recién llegado a Tibú, contó cómo es la situación en la vereda donde él vivía hasta hace pocos días: “Es caóticamente fuerte. Salimos desplazados, cosa que no esperábamos, y estamos en unos refugios acá en Tibú. Esperamos que haya una buena coordinación, que haya paz y que podamos volver al trabajo de rutina diaria para poder sostener a nuestras familias. Somos campesinos, trabajadores”.

A Cúcuta también han llegado cerca de 11.000 personas desplazadas que tuvieron que dejar todo botado por culpa de la guerra.

César Villa, desplazado proveniente del Catatumbo, narró: “Allá de donde venimos está muy feo eso. Me quietaron la moto, me quitaron el teléfono, la ropa, me quitaron todo”.

Desplazados del Catatumbo en Cúcuta. Colprensa

Según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los combates en la región del Catatumbo han dejado en una semana más de 18.000 desplazados, el confinamiento de casi 1.000 personas, entre ellas 23 comunidades indígenas, la privación de la libertad de 30 civiles, y la desescolarización de 46.000 niños.

Ocaña ha recibido a más de 7.000 desplazados del Catatumbo

En Ocaña ya son más de 7.000 los desplazados del Catatumbo que reciben atención. Las autoridades aseguran que no dan abasto y piden mayor ayuda estatal.

Algunas familias no solo perdieron a sus seres queridos, ahora llevan a cuesta el dolor del desplazamiento.

“Fue muy duro para mí. Me mataron a mi hijo y en realidad estamos sufriendo”, expresó Alcira Franco Mejía, desplazada del Catatumbo.

Doña Alcira contó también cómo grupos al margen de la ley les dieron un ultimátum para marcharse de sus tierras: “Le dan a uno minutos, tiempo límite para uno salir. Deja uno ropita y todo botado, sale uno de brazos cruzados. Una complicación, un conflicto que tienen y uno de civil es el que paga los platos rotos sin estar uno metido en nada. Matan a nuestros hijos como perros. Ya son dos hijos que me han matado, no tengo papá, no tengo mamá”.

En Ocaña hay tres albergues temporales y para atender a los desplazados las autoridades piden mayor apoyo al gobierno Nacional.

“Están llegando muchos más desplazados de los diferentes municipios de la provincia de Ocaña, de las zonas del Catatumbo. La capacidad del municipio se ha desbordado y por eso estamos haciendo este llamado a todas las entidades del nivel nacional para que nos ayuden con carpas, colchonetas, frazadas”, explicó Fredy Arengas, secretario de Gobierno de Ocaña.

Bucaramanga empieza a recibir desplazados del Catatumbo

A Bucaramanga también comenzaron a llegar comunidades campesinas desplazadas desde la zona del Catatumbo. Las autoridades activaron un primer albergue en el Coliseo Edmundo Luna Santos para las víctimas de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El registro que las autoridades tienen hasta el momento es que entre lunes y martes de esta semana han ingresado cerca de 57 personas en condición de desplazamiento, no solo desde el Catatumbo sino también desde la región del Magdalena Medio santandereano.

¡Bumangueses!



Mostremos nuestra solidaridad con las familias desplazadas del Catatumbo llevando donaciones a la Carpa de la Empatía en la Plazoleta de la @AlcaldiaBGA.



Allí recibiremos colchonetas, almohadas, cobijas, ropa y alimentos no perecederos. pic.twitter.com/Nc6Tfnfb3I — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) January 20, 2025

El alcalde de la ciudad dice que la situación que se avecina es de cerca de 500 desplazados que llegarán antes de que termine la semana.

“Hay una preocupación puntual por parte de la Alcaldía y es que se espera que lleguen unas 500 personas en los próximos a la ciudad de Bucaramanga. La pregunta que nosotros nos hacemos de forma conjunta es: ¿cómo fortalecemos las capacidades desde el Gobierno nacional para que en los municipios podamos atenderlas?”, manifestó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

Bogotá habilitó puntos de ayudas

En Bogotá se habilitaron tres puntos de recolección de ayudas para las víctimas de la crisis humanitaria de la subregión del Catatumbo y el Guaviare.

Se espera que las personas se acerquen en los próximos días a donar alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado, colchonetas y cobijas que son necesarias para más de 20.000 damnificados y desplazados en esta región del Catatumbo, y otros que han salido del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, como consecuencia del conflicto entre dos estructuras de disidentes de las antiguas FARC.

Las ayudas se pueden entregar en puntos de acopio como el de la Alcaldía de Bogotá, el IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal) y la sede de la Cruz Roja, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Catatumbo y Guaviare nos necesitan. A partir de hoy, la Alcaldía de @Bogota y la Cruz Roja estarán recibiendo donaciones para las víctimas de la violencia. pic.twitter.com/ciH91oWv70 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 20, 2025

