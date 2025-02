Él es Xavier Vendrell, empresario español mencionado en escándalo de Papá pitufo, zar de contrabando

El nombre de Xavier Vendrell, el empresario catalán cuestionado por la fortuna que ha amasado en Colombia, según una publicación de ABC, volvió a ser noticia por la denuncia de la revista Cambio sobre el supuesto dinero que el zar del contrabando, 'Papá Pitufo', habría intentado dar a la campaña del presidente Gustavo Petro.

Esto se lee en el medio colombiano:

“Augusto Rodríguez recibió una noticia que lo dejó frío. Mientras él estaba dedicado a vigilar los movimientos de Diego Marín, alias Pitufo, supo que plata del zar del contrabando ya había entrado a la campaña. Su informante le dijo que un maletín con 500 millones de pesos en efectivo había sido entregado por el 'Papá Pitufo' a Xavi Vendrell, el famoso español que Petro nacionalizó de manera exprés apenas ganó la presidencia, y quien en compañía de Manuel Grau ha sacado provecho económico de su cercanía con el mandatario y con su esposa, doña Verónica Alcocer. Según el informante de Rodríguez, esos 500 millones de pesos eran la cuota inicial de un aporte de 3.000 millones que llegarían a la campaña”.

El periodista David Alandete, de ABC en España, quien escribió un artículo sobre Xavier Vendrell, habló con Noticias Caracol en vivo respecto al perfil de este hombre cercano a Petro.

“Es un político muy veterano que tuvo sus inicios en una serie de movimientos considerados terroristas en España; participó, de hecho, en más de un atentado. Si bien él siempre recuerda, y tiene razón en ello, que no fueron atentados con víctimas mortales ni con derramamiento de sangre, fueron, al fin y al cabo, atentados y considerado por la policía militante en su juventud en grupo terrorista independentista catalán”, comenzó diciendo el reportero.

Xavier Vendrell. Noticias Caracol

Sobre su vida, el reportero describió que "después es alguien que monta una serie de empresas especializadas, sobre todo en la comunicación, y viendo un poco cuál es su cuenta de resultados y sus inversiones en España, es alguien que hace negocio, ingresa mucho dinero con diversas productoras de contenido por su cercanía a un partido específicamente que se llama Izquierda Republicana de Cataluña. Es un partido que después de años de hegemonía conservadora en el independentismo catalán empieza a formar parte del gobierno a mediados de la década de los 2000, en tripartitos en los que también se incluyen los socialistas y otros movimientos de izquierda y ahí el señor Vendrell empieza a hacer fortuna y empieza a ingresar bastante dinero”.

Xavier Vendrell, señaló el periodista, “busca también negocios en Colombia, es alguien que en las grabaciones que le ha intervenido la Guardia Civil y la Policía Nacional en España, ve Colombia como un gran negocio, como una gran oportunidad de enriquecerse, según las grabaciones, no digo que esto sea constitutivo de ninguna sospecha.

Alandete aclaró que se refería a “grabaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque luego él es investigado por su participación en lo que a todas luces es un golpe de Estado similar en España, según varias interpretaciones, es el referendo de independencia de 2017. Si se le pregunta al señor Vendrell y a sus socios lo negarán, dirán que es la expresión de la voluntad popular de los independentistas, pero por parte de las instituciones del estado español aquello fue un desafío, un referendo unilateral y una provocación al resto de las instituciones para romper de forma unilateral, y por eso se le investiga, y por su participación en una serie de disturbios y tumulto en 2017, 2018 y 2019 en algo que se llamó tsunami, que era un estallido, que incluso cortaron el aeropuerto de El Prat y generaron grave daño económico”.

¿Cuál es la conexión de Xavier Vendrell con la trama rusa?

Según el periodista español, “mucha parte está bajo secreto de sumario. A Xavier Vendrell, el juez instructor del caso de la trama rusa, que ya lo acabó porque hubo un procedimiento de plazo y aquello quedó pendiente de juicio en el supremo y sin una resolución clara, lo identifica como uno de los cerebros del tsunami democrático de Cataluña. En España hay jueces que investigan, no lo hacen solo los fiscales. El juez García Castellón, de la audiencia nacional, lo cataloga como una organización que ejerce terrorismo”.

El periodista también le manifestó a Noticias Caracol que Xavier Vendrell es “experto en borrar sus rastros. Esto es algo que el juez apunta en algunos de sus escritos, que eran conscientes de lo que estaban haciendo en el proceso con Rusia, de que iban borrando sus rastros para que la justicia no los hallara”.

A Xavier Vendrell, “de la mano de Petro, le ha ido bien”

“Sé que él a veces ha estado muy dispuesto a hablar con los medios, otras no, dependiendo de cuál era su situación en Colombia, porque en España no suele hablar ni se le suele ver muy abiertamente. Desde luego, empresario es y alguien al que le ha ido muy bien. Alguien que con diversos proyectos para la gestión de los residuos en Bogotá y en otros sitios, siempre de la mano de Petro, le ha ido bien. Es alguien que ha ido mejorando, incluso esto de recibir la nacionalidad por la vía exprés de una forma que no es ilícita, porque si vemos la jurisdicción y los textos legales colombianos cualquier impedimento para obtener la nacionalidad colombiana puede ser contravenido por decisión directa del presidente, cosa que creo sucedió ahí con Petro”, precisó el reportero de ABC.

Alandete definió al catalán como “un conseguidor. En España se utiliza mucho esta palabra para intermediarios que consiguen dentro de la ley, puede que no sea dentro de la ley en algunos casos, pero en este caso de momento nada nos dice que sea fuera de la ley, por lo menos los casos que yo conozco, pero que consigue abultados negocios y en este caso claramente al señor Vendrell le ha ido muy bien con la cercanía al poder”.

Reveló también que “en Cataluña, muchas de sus empresas empezaron a obtener subsidios y beneficios cuando Izquierda Republicana llegó al poder. Y entiendo que si Cataluña se hubiera independizado de España como estos independentistas defendieron, le hubiera ido muy bien el señor Xavier Vendrell, como a muchos otros empresarios independentistas catalanes. Y desde luego en Colombia le ha ido muy bien, según unos documentos que cayeron en mis manos de la investigación judicial, los proyectos que tenía en mente y las facturaciones que hizo por la gestión de residuos y otros proyectos, y la famosa Torre Santa Marta y demás”.

“Desde luego, así se le definió en Colombia, un revolucionario millonario que se ha convertido gracias a su cercanía al poder”, concluyó.

