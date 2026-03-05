Debate del Frente por la Vida EN VIVO: encuentro de precandidatos en Blu Radio

Este fin de semana, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los ganadores de las consultas interparidistas. Este jueves, tres precandidatos de la consulta del Frente por la Vida: Lucio Torres, Héctor Pineda y Martha Bernal, comparten sus propuestas y visión de país en el debate organizado por Blu Radio.

La consulta del Frente por la Vida, de precandidatos de izquierda, es una de las tres consultas que participan en esta ocasión. Las otras dos son Consulta de las Soluciones, del autodenominado centro, y la Gran Consulta por Colombia, con nueve precandidatos de derecha. El próximo 8 de marzo también se van a elegir los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Siga aquí el minuto a minuto del debate de los principales temas.

¿Haría una Asamblea Nacional Constituyente?

Martha Bernal: "No, en estos momentos no va a servir, va a polarizar más el país, unos con otros se están matando, el mundo se está matando, este no es el momento de un nuevo acuerdo social, es el momento de calmarnos mirar, hago un llamado a la consciencia".

Héctor Pineda: "Si vamos a tener un Congreso de mayoría, para que los vamos a destituir tres meses después para convocar una Constituyente. Es válida siempre y cuando sea un mecanismo excepcional para desentrabar circunstancias jurídicas y políticas que entraben el libre desarrollo de la democracia".

Lucio Torres: "Ninguna reforma profunda se puede hacer por los mecanismos tradicionales, ordinarios (...) La Asamblea Nacional Constituyente debe convocarse luego de que los acuerdos sean refrendados popularmente y se despierte un interés colectivo por la paz".

Noticia en desarrollo...

