Elecciones Colombia 2026: ¿Cómo votar para Cámara de Representantes? Paso a paso para voto válido

A muy pocos días del inicio de las elecciones legislativas en Colombia, miles de ciudadanos podrían continuar con dudas sobre la forma en la que se debe votar por senadores, representantes a la Cámara y aspirantes presidenciales por consulta. Ante esto, Noticias Caracol habló con Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, quien dio detalles sobre cómo se debe diligenciar un tarjetón de la forma adecuada para que este sea validado como voto en los próximos comicios electorales.

Es necesario tener en cuenta que los representantes a la Cámara, como su nombre lo indica, tienen la obligación de hacer una óptima representación de los departamentos, garantizando mayor inclusión en la toma de decisiones. Asimismo, quienes sean elegidos para los próximos cuatro años también deben de responder por las siguientes funciones especiales que los diferencian de la cámara del Senado:



Designación de cargos: es la encargada de elegir al titular de la Defensoría del Pueblo. Control fiscal y presupuestal: debe revisar y dar el cierre oficial a los informes sobre el uso del presupuesto nacional y los fondos del tesoro que entrega el Contralor General. Poder de acusación judicial: tiene la facultad de denunciar formalmente ante el Senado a los altos mandatarios y magistrados (presidente, miembros de las Altas Cortes y fiscal general) cuando existan motivos legales o constitucionales para ello. Investigación de denuncias: debe recibir y evaluar las quejas presentadas por ciudadanos o por el fiscal contra dichos altos funcionarios. Si las pruebas son suficientes, debe presentar la acusación ante el Senado. Gestión de pruebas: puede solicitar apoyo a otras instituciones para avanzar en sus investigaciones y delegar la recolección de pruebas cuando sea necesario.

Esta serie de tareas hacen de dichos funcionarios personas fundamentales para el control de poderes y la garantía de la democracia. Por esta razón, saberlos elegir y hacerlo de la mejor manera es un compromiso de todos los colombianos.

A continuación, le explicamos detalladamente cuál es el paso a paso que debe seguirse para votar de una manera válida por representantes a la Cámara:



1. Presentación e identificación del elector

Para participar en la jornada electoral, es imperativo que el ciudadano presente su cédula de ciudadanía original ante el jurado de votación. Los únicos documentos de identidad válidos para este proceso son:



La cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.

La cédula digital en su versión física (policarbonato).

La cédula digital visualizada a través de la aplicación oficial de la Registraduría en un dispositivo móvil.

Es pertinente precisar que no se admitirán reproducciones fotográficas, imágenes escaneadas, pasaportes ni comprobantes de documento en trámite (contraseñas).



2. Selección de la tarjeta electoral

El ciudadano deberá elegir una de las tres circunscripciones disponibles para la Cámara de Representantes, las cuales son excluyentes entre sí (solo se puede votar por una de ellas):



Circunscripción Territorial: corresponde al departamento respectivo, al Distrito Capital de Bogotá o a la circunscripción internacional para ciudadanos en el exterior.

Circunscripción Especial Indígena.

Circunscripción Especial para Comunidades Afrodescendientes.

Cualquiera de estas tarjetas puede ser solicitada en todas las mesas de votación distribuidas en el territorio nacional, pero el ciudadano solo tiene derecho a votar en una de ellas.



3. ¿Cómo marcar el voto?

Al igual que como ocurre con la votación para el Senado de la República, la validez del voto dependerá de la correcta identificación del sistema de lista adoptado por la organización política de su preferencia:



Voto no preferente (lista cerrada): el elector debe marcar únicamente el recuadro que contiene el logotipo o símbolo de la organización política, tal como se puede ver a continuación:

Votación válida para Cámara de Representantes. - Foto: Registraduría y edición propia.

Voto preferente (lista abierta): en este caso, el ciudadano tiene la facultad de marcar el logotipo del partido y el número del candidato de su elección (opción 1 en imagen), o bien, marcar únicamente el número del candidato (opción 2 en imagen); en ambos escenarios, el voto se considerará válido. La ejemplificación de ambos votos válidos puede verse a continuación:

Formas de votación válidas para la Cámara de Representantes. - Foto: Registraduría y edición propia.

¿Cómo puede asegurarse de que su voto sea contado como válido y así evitar la anulación del mismo?

Para evitar la anulación del voto, se recomienda observar las siguientes restricciones:



Unicidad de la elección: no se debe marcar más de una lista o candidatos de organizaciones distintas en el mismo tarjetón, pues esto invalidará el sufragio.

Claridad de la intención: evite las tachaduras, enmendaduras o marcas fuera de los espacios designados que puedan generar ambigüedad sobre su voluntad electoral.

