Cruce de mensajes entre Roy Barreras y Daniel Quintero, precandidatos de consulta Frente por la Vida

Roy Barreras, uno de los precandidatos de la consulta del Frente por la Vida de la que también hace parte Daniel Quintero, reaccionó a las declaraciones que dio el exalcalde de Medellín sobre él en una entrevista que ofreció a Cambio. (Lea también: Invamer: Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero lideran intención de voto en consultas)

Dicha consulta, que parecía ser la más solida de los comicios que se llevarán a cabo el 8 de marzo, se vio trastocada luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyera a Iván Cepeda, pero permitiera la inscripción de Quintero.

Su nombre y el de Roy Barreras son los que más se destacan en el Frente por la Vida, de la que también hacen parte Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal. (Lea también: Esto dijeron en debate precandidatos de consulta Frente por la Vida: pullas, choques y propuestas)



"Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la conformación del nuevo Senado y Cámara", dijo en X el presidente Gustavo Petro tras la salida del senador Cepeda, razón por la cual el Pacto Histórico, principal fuerza de izquierda, también pidió a sus militantes que se abstengan de votar en ese proceso.



¿Qué molestó a Roy Barreras?

El exalcalde de Medellín afirmó que el exsenador es un “politiquero” que “está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, de acuerdo con la publicación de Cambio. (Lea también: La pulla de Daniel Quintero a Roy Barreras por "maquinarias" durante el debate de Frente por la Vida)



Tras estos señalamientos, Barreras reaccionó en sus redes sociales. Dijo que aunque le “recomendaron no contestar las infamias de este personaje Quintero (…) los lectores de medios independientes como Cambio merecen la verdad”.

Según el exsenador es Quintero “quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37 de sus funcionarios! están imputados, inhabilitados y la fiscalía señaló al equipo de Quintero como ‘Grupo Delincuencial Organizado’ GDO” [sic].

“El que no lo conozca que lo compre. A Medellín no puede ir porque lo insultan. Yo tengo mis manos limpias como las tenemos los médicos antes de entrar a cirugía. Y voy a sanar las heridas de Colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero”, finalizó.

El exalcalde respondió a través del mismo medio y sostuvo: “Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”.

Además, publicó un video de la campaña de Roy Barreras en la que este decía: “Haré lo necesario para que el cambio continúe”.

Poco después, Quintero denunció un supuesto “plan para introducir votos marcados en las urnas aprovechando que algunas personas no van a pedir el tarjetón de consultas. En Antioquia, por ejemplo, lo harán en favor de Paloma Valencia, pero he recibido reportes de que en otras regiones el plan es en favor de Roy Barreras”.

