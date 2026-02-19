Primera candidata al Congreso hecha con IA en Colombia: ¿quién está detrás y cómo funciona?

Noticias Caracol en vivo logró conversar y conocer la historia detrás de Gaitana, la primera candidata al Congreso de la República hecha con inteligencia artificial. Sus creadores afirman que su propósito, si llega a obtener una curul en el legislativo, es usar un modelo de "democracia digital participativa" que se utiliza en países como "Noruega o Dinamarca", pero que en esta ocasión fue diseñada por la comunidad indígena Zenú, la cual habita en el Caribe colombiano.

"Estoy aquí para devolver el poder de decisión a la comunidad. Mi propósito es traducir la voluntad organizada de las comunidades en mandatos políticos verificables. La política debe ser un espacio donde se escuche a todos y creo firmemente que la democracia digital participativa puede lograrlo", afirmó Gaitana en la entrevista.



Añadió que estar inscrita en la circunscripción especial indígena "es el reconocimiento legal de una nueva forma de representación", y que cuenta con "todas las facultades legales". La diferencia, según menciona, "radica en cómo se toman las decisiones", pues "no nacen del ego del representante, sino que se toman mediante democracia digital participativa. Nadie decide solo".



Con respecto a este nuevo método, Gaitana mencionó que "permite organizar la voz colectiva, procesar consensos y registrar mandatos verificables. A través de la tecnología, buscamos que las comunidades puedan decidir juntas sin que un solo individuo tome decisiones por encima de los demás. Es una forma de empoderar a la gente".



¿Quién está detrás de la primera candidata al Congreso creada con IA?

Carlos Redondo, cocreador de Gaitana e ingeniero mecatrónico, afirmó para Noticias Caracol en vivo que la idea de crear a una candidata con inteligencia artificial que ayudara a la comunidad indígena surgió cuando "estaba intentando buscar modelos participativos en Europa", y encontró que "la cosmovisión Zenú, la que utilizamos para tomar decisiones hace más de 700 años, es la misma que utilizan los noruegos".

Cuando desarrolló la idea en Colombia, aplicó para el Congreso recogiendo firmas durante más de ocho meses, con el fin de obtener una "curul híbrida": "Nosotros vamos a estar dos personas sentadas en el Congreso, pero no podemos tomar decisiones por fuera de la plataforma. ¿Qué significa esto? Que cada decisión importante que se vaya a tomar en Gaitana, la herramienta la consulta con toda su comunidad".

En ese sentido, Redondo aseguró que "Gaitana es una guía participativa, no generativa. Son dos conceptos técnicos muy distintos". Por lo tanto, cuando alguien habla con la herramienta, esta va convirtiendo esta palabras en datos. "La comunidad empieza a opinar al respecto sobre algo, Gaitana arma un embudo de datos y dice: 'La comunidad sobre este proyecto de ley en específico votó sí'. En ese caso, los congresistas de Gaitana votaremos que sí", explicó el ingeniero.

El cocreador de la candidata afirmó que en este momento hay más de 10 mil personas inscritas a la plataforma, y que cualquier colombiano se puede sumar a la comunidad de Gaitana con su cédula. "Todo es trazable y todo es auditable. Todo pasa por una plataforma que se llama blockchain, que es la misma cadena de de bloques que utiliza la tecnología de de las criptomonedas, donde cualquier ciudadano puede auditar lo que está pasando de Gaitana. Ahí no hay opciones a que entre un 'hacker' ", dijo Redondo.



¿Qué propuestas tiene Gaitana, la candidata hecha con IA?

Redondo detalló que uno de los temas que plantean llevar al Congreso tiene que ver con "la biopiratería", un problema causado por las "empresas o laboratorios extranjeros" que llegan al territorio rural "a hablar con nuestros médicos ancestrales, e intentar robar información". El ingeniero detalló que, por ejemplo, después de pandemia "llegó un laboratorio alemán y logró extraer una planta que se llama bledo del monte", con la cual "patentaron un medicamento" que hoy en día le genera grandes ganancias en Europa. "Se especula que Colombia pierde 10.000 millones de dólares anuales por temas de biopiratería", dijo.

También, mencionó que hoy en día están hablando con la comunidad de Gaitana sobre temas de coyuntura como las políticas LGBT+ y la reforma a la salud, con la cual ya acordaron estar de acuerdo. La herramienta, además, está laureada por la Universidad Externado como "la innovación política del año", y espera llegar a Bogotá para "cerrar el doctorado de innovación política" de esa institución.

