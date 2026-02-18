Cuatro familiares de Kevin Acosta padecen de hemofilia y afirman que no han recibido medicamento

El drama no parece cesar para la familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció tras sufrir un accidente cuando montaba bicicleta el pasado 8 de febrero, lo que comprometió seriamente su salud. El golpe le causó un trauma craneoencefálico severo que terminó con su vida.

En medio de la polémica, salió a la luz que el niño no es el único dentro de su núcleo que tenía esta condición de salud que evita la coagulación correcta de la sangre. Así lo reveló la misma familia, que teme que la historia se repita en alguno de los cuatro allegados que tienen hemofilia.

La revelación salió a la luz cuando los familiares rechazaron el informe emitido por la Nueva EPS, en el que señala que el retraso en el suministro del medicamento se debió a que la madre del menor, Katherine Pico, había solicitado trasladar la afiliación a Santander. En ese orden de ideas, la entidad prestadora de salud dice que había una dosis programada para enero en ese departamento, pero la mamá había regresado a Pitalito, Huila.



Cuatro familiares señalan que no han recibido el medicamento desde diciembre

Pico señala que su hijo murió por falta de tratamiento; en contraste, la entidad sostiene que el niño murió por un trauma craneoencefálico severo. Sergio Torres, un adulto de 39 años y primo del menor, detalló que él y otros tres familiares padecen la misma condición y están afiliados a la Nueva EPS.

Torres contó que desde el 2 de diciembre, la entidad dejó de suministrarle el medicamento cuando finalizó el contrato con la IPS que los atendía. Como él, hay un niño de 30 meses y otro de 10 años que dejaron de recibir la dosis a mediados y finales de este mismo mes, al igual que otro adulto de 31 años. Todos ellos son del mismo núcleo familiar.

“No hemos cambiado de lugar de residencia. Seguimos en el mismo lugar y hasta el día de hoy no nos han hecho llegar el medicamento”, dijo Torres al refutar los argumentos de la Nueva EPS.

La Fiscalía continúa avanzando con la investigación de los hechos con el propósito de establecer responsabilidades en este hecho. Por su parte, la Superintendencia de Salud anunció que emprenderá acciones a raíz de las denuncias hechas en el caso. Adicionalmente, la familia del menor le reveló a Noticias Caracol que demandarán al Estado por el caso de Kevin Arley.

