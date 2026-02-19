Mayoría de dirigentes de la USO se suman a campaña de Roy Barreras y toman distancia de Iván Cepeda

Siguen los movimientos en las filas de la izquierda en Colombia. El más reciente se produjo entre los sindicatos, los mismos que apoyaron en 2022 la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. En las últimas horas se conoció que varios de los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato mayoritario de la petrolera Ecopetrol, así como una buena parte de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), la central de trabajadores más grande del país; la CGT (Confederación General del Trabajo); la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), y Fecode, el sindicato más grande de los docentes del magisterio público, se sumarán a la campaña de Roy Barreras y se distanciarán de la de Iván Cepeda.

En un comunicado, la USO manifestó su apoyo a Barreras, pues consideran que él "se compromete con los trabajadores del petróleo y el gas y con las bases a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética mediante una construcción colectiva". El anuncio ha sorprendido a ciertos sectores, pues los sindicatos han sido afines al actual Gobierno, que muestra a Iván Cepeda como el heredero natural de Gustavo Petro en el poder. La USO -que tiene asiento en la Junta Directiva de Ecopetrol-, sin embargo, ya no respalda algunas líneas del Gobierno Petro, muchas de ellas relacionadas con la exploración del petróleo y gas, una bandera que Roy Barreras afirma que defenderá.



Este apoyo evidencia que la división en la izquierda se profundiza. Roy Barreras es precandidato de ese sector y participará el 8 de marzo en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, consulta en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó la participación de Cepeda, quien irá directamente a primera vuelta el 31 de mayo. Pese al llamado de algunos sectores sobre desistir de la consulta y sumarse de lleno a la campaña de Cepeda, Barreras ha reiterado en la importancia de hacer la consulta para, a su juicio, no permitir que las otras dos consultas, la del centro y la derecha, se fortalezcan. Sin embargo, el propio presidente Petro ha dicho que no votará la consulta y el Pacto Histórico ha alertado incluso que habrá sanciones internas para militantes que promuevan que se vote.



A eso se suman unas fotografías de un encuentro hace dos semanas que sostuvo Roy Barreras con representantes de estos y otros sindicatos del país que hasta ahora han sido afines al Gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con Noticias Caracol, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que fueron "amplias mayorías del sindicato representado en la junta directiva nacional" expresaron su apoyo e hicieron "unos compromisos" con Roy Barreras en "avanzar en una transición energética justa, paulatina y sistemática y no de manera precipitada, asegurando la autosuficiencia de los colombianos". "En el caso de la candidatura de Iván Cepeda han manifestado radicalizar la agenda ambientalista y eso signifca seguir desestimulando la industria petrolera. No estamos de acuerdo con eso". Sin embargo, cinco de los dirigentes no compartieron esa decisión.

Por su parte, Francisco Maltés, expresidente de la CUT, dijo en conversación con este noticiero que "un grupo muy importante de dirigentes sindicales de la CUT, la CTC, la CGT y Fecode hemos decidido sumarnos a la campaña de Roy Barreras porque consideramos que es la persona que puede continuar con el legado del presidente Gustavo Petro en el periodo 2026-2030".

Y si bien aclaró que los sindicatos siguen apoyando a Petro, señala que "en esta coyuntura política creemos que el candidato más opcionado para unir al progresismo, sin ningún tipo de sectarismo, llevando a cabo las ideas es Roy Barreras". Según Maltés, "es la persona que tiene mayor experiencia política para unir a los diferentes sectores del progresismo" y, en cambio, Cepeda "y el Pacto Histórico han adoptado una posición extremadamente sectaria y excluyente que no conduce a unir el progresismo".

