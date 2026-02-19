Zulma Guzmán alegaría malas condiciones carcelarias para frenar extradición a Colombia en caso talio

El proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa en el estremecedor caso talio donde fallecieron dos jóvenes enveneadas con talio en abril de 2025, continúa. Recientemente se conoció la que sería una nueva estrategia de su defensa en el Reino Unido.

Ahora, las autoridades británicas han manifestado preocupaciones sobre las condiciones de reclusión en Colombia, lo que podría convertirse en el principal obstáculo para que la mujer responda ante la justicia nacional por las muertes en la que es la principal sospechosa.



¿En que vá el caso de Zulma Guzmán?

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha puesto sobre la mesa el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una normativa que prohíbe de manera tajante los tratos inhumanos o degradantes hacia los privados de la libertad. Bajo esta premisa, la defensa de Guzmán Castro buscaría alegar que las cárceles colombianas no garantizan la integridad de la procesada, frenando así un trámite que inicialmente se proyectaba para finales de 2026.

Ante esta situación, el Reino Unido ha solicitado formalmente a Colombia información detallada sobre el centro penitenciario específico al que sería trasladada Guzmán en caso de ser entregada. Además, la justicia británica pidió autorización para que un experto internacional realice una inspección física del lugar de reclusión. Al respecto, el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, manifestó en declaraciones recogidas por Blu Radio: "El Estado y el Gobierno deben ser respetuosos de los sistemas judiciales extranjeros. Sin embargo, es una prioridad para el Gobierno que, una vez se surtan estos procedimientos internos en el Reino Unido, esta persona sea traída a Colombia".



Colombia tiene como plazo máximo hasta el próximo 9 de marzo para responder a estos requerimientos técnicos, un paso fundamental para que la Corte de Magistrados de Westminster decida si continúa con el proceso, cuya audiencia definitiva de extradición se había previsto tentativamente para el 2 de noviembre.



El origen de la tragedia: frambuesas con un veneno indetectable

Para entender la magnitud de este caso, es necesario remontarse a abril de 2025 en el norte de Bogotá. Lo que parecía una tarde normal entre amigas de 13 y 14 años terminó en una tragedia nacional cuando recibieron un domicilio de frambuesas bañadas en chocolate. Las frutas estaban contaminadas con talio, un metal pesado cuya venta está prohibida en Colombia desde la década de los 70 debido a su altísima toxicidad.



La investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a que Zulma Guzmán habría planeado el ataque contra la familia del hombre, con quien sostuvo una relación extramatrimonial años atrás. Sobre este vínculo, el propio De Bedout declaró ante las autoridades: “Yo diría que entre tres y seis meses porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella… para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”.

La letalidad de la sustancia utilizada fue un factor determinante. El doctor Camilo Uribe, experto en toxicología, explicó en Los Informantes las propiedades químicas que facilitaron el crimen: "Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración el talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso entonces él va y se deposita se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo".

El antecedente de la familia con el talio

El rastro del talio no comenzó en 2025. Las autoridades descubrieron que, en diciembre de 2020, la madre de una de las menores fallecidas y esposa del hombre con quien Zulma tuvo la relación extramatrimonial, ya había sufrido una intoxicación con este elemento. El doctor Julio Portocarrero, el médico que la atendió en aquel entonces, recordó el impacto del diagnóstico al ver los síntomas de la paciente: "Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo".

Aunque la mujer logró recuperarse inicialmente de la intoxicación, su salud se deterioró progresivamente hasta su muerte en agosto de 2021 debido a la reactivación de un cáncer que padecío anteriormente. La coincidencia del uso de la misma sustancia en ambos eventos llevó a la Fiscalía a abrir otra línea investigativa. Según el abogado de la familia de una de las víctimas, Mayer Abuchihab, existen pruebas técnicas contundentes contra Guzmán: “Lejos de hablar de una inimputabilidad era absolutamente consciente, milimétricamente consciente de cada uno de los pasos que daba… aquí hay elementos para responder muy contundentes… hay pruebas técnicas suficientes asociadas a líneas telefónicas, ubicaciones, correos electrónicos”, afirmó en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo.



La huida internacional y la caída en el río Támesis

Tras los hechos de abril de 2025, Zulma Guzmán emprendió un recorrido internacional que la llevó por Argentina, Brasil y España, hasta establecerse en el Reino Unido. Su captura en enero de 2026 estuvo rodeada de drama; al ser abordada por la policía británica para notificarle su requerimiento en Colombia, la mujer se lanzó al río Támesis en un intento por evadir a las autoridades. Tras ser rescatada y hospitalizada durante 22 días, fue finalmente detenida cuando intentaba comprar tiquetes para regresar a Sudamérica, lo que activo una alerta de la Interpol.

Mientras tanto, el proceso en Londres sigue su curso con fechas clave. La Fiscalía británica tiene hasta el 30 de marzo para presentar el material probatorio completo, mientras que la defensa de Guzmán contará con un plazo hasta el 15 de junio para sustentar sus argumentos contra la extradición, incluyendo las cuestionadas condiciones de las cárceles colombianas.

