Exclusivo: abogado del presidente Petro habla sobre denuncias contra campaña y el caso en la Cámara

Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro en los procesos penales, habló con Noticias Caracol sobre la investigación al mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por denuncias contra su campaña, que llegó a su recta final luego de dos años.

En diálogo con María Alejandra Villamizar, Pava explicó cómo ejerció la defensa del mandatario y habló, además, de los diferentes escenarios jurídicos que enfrenta hoy Nicolás Petro, hijo del mandatario, y varios funcionarios del Gobierno.

El abogado contó que el caso en la Comisión por la financiación de la campaña empezó como un "escándalo de forma mediática" y, luego, "se ha convertido en tema, digamos, ya judicialmente probado".

La denuncia que llegó a la Comisión, como comenta Pava, buscaba demostrar que el presidente sabía que entraron dineros ilegales que no se contabilizaron y que, por tanto, tenía que asumir una responsabilidad política ante un juicio en el Congreso.

Pava reconoció que "la conversación pública fue útil porque los denunciantes, que fueron congresistas y otros políticos, la llevaron a la Comisión", pero recalcó que "son las pruebas que se recaudan en la Comisión lo que al fin definen qué fue lo que pasó".

"Estamos en 35 testimonios, 197 gigas de información. La defensa presentó 289 documentos e íbamos en tres inspecciones judiciales. Es decir, es una investigación muy seria que ha adelantado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes", aseguró el abogado, quien puntualizó: "La prueba del proceso dice que el presidente de la República es inocente, y que su inocencia -que así tenemos que reconocerlo por él y frente a cualquier ciudadano que entre a una investigación- debe ser reconocida y se encuentre respaldada probatoriamente en la investigación".

El abogado también dio detalle de cómo es su relación con el presidente Petro.

"No ha sido diferente a la relación que he tenido con otras personas a las que he defendido. Por supuesto, con otras altas dignidades o personajes públicos y demás. Claro, la defensa de un presidente siempre es retadora, tiene desafíos, tiene una gran exposición", comentó.

Y agregó: "Yo he contado con una conversación tranquila, franca, amplia con el presidente cuando se trata de hablar del expediente, porque esa es la única línea de nuestra conversación".

Petro ha manifestado que los procesos tienen un trasfondo político. El abogado respondió a ese interrogante: ¿Por qué el presidente cree que lo van a "tumbar" con estas investigaciones?

"Tiene que preguntarle al presidente. Yo no le hablo de conceptos políticos. Yo le puedo hablar de conceptos jurídicos, y hay uno que los abogados hemos venido trabajando desde hace un tiempo importante, que es la guerra jurídica", respondió Pava.

Según explicó, "la guerra jurídica la han sufrido y la sufren líderes sociales, líderes políticos de todas las jerarquías" y, en ese sentido, considera que Petro "ha sufrido guerras jurídicas".

Ante la pregunta de qué viene ahora en el proceso ante la Comisión de Acusaciones, el abogado explicó que esta ya adelantó que estaban en la etapa de cierre y que próximamente había una determinación. En ese sentido, dijo Pava en esta entrevista, "la defensa ha preparado su solicitud de que se inhiban de abrir la investigación, que archiven y reconozcan la inocencia de los cargos o de la investigación penal contra el presidente. Es un documento de 400 páginas que recoge todo lo que ha pasado en la Comisión de Acusaciones".