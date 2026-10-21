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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno De la Espriella expedirá por decreto presupuesto de 2027 tras error de trámite en Congreso

Gobierno De la Espriella expedirá por decreto presupuesto de 2027 tras error de trámite en Congreso

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Haciendo, Miguel Gómez, anunciaron que se expedirá por decreto por un monto de 634,9 billones de pesos con las modificaciones aprobadas en primer debate en el Congreso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
Vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, que el Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General para la Nación 2027, luego del error de trámite que se produjo con el proyecto que le presentó al Congreso y que había obtenido el respaldo del Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno explicó que el presupuesto se expedirá por un monto de 634,9 billones de pesos y con las modificaciones aprobadas en primer debate en el Congreso, como lo permite la ley.

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