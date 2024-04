Iván Name: "Cínico armar constituyente para meter artículo de reelección de un presidente"

El presidente del Senado, Iván Name, arremetió contra la propuesta que planteó hace un mes el mandatario Gustavo Petro sobre una constituyente.



Name recalcó: “A mí lo que me parece más deplorable es que se planteen constituyentes para no cambiar nada, porque cuando se le pregunta esta propuesta (de la constituyente que por ahí anda): ¿qué es lo que se va a cambiar? (Dicen) ‘nada, la constitución del 91 es intocable’. Entonces, ¿para qué la constituyente?”.

El presidente del Senado añadió que “si lo que quieren es un artículo para otros efectos, métanlos de una vez, a ver qué pasa en el Congreso. Pero armar dizque una constituyente para terminar metiendo un artículo de la reelección de un presidente es lo más cínico que yo he oído, (es) inconveniente e irrespetuoso. El país más de lo desestabilizado que está, lo terminan de desestabilizar los desconocimientos constitucionales y legales”.

¿Cuándo Petro habló de constituyente?

El viernes 15 de marzo de 2024, desde Cali, Valle del Cauca, el mandatario de los colombianos dijo: “No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden,entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Además, señaló que “Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular se respeta. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo, su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

